Neu bei Disney+ im Dezember: „Mulan“ und viele Weihnachtsfilme

Anzeige

Auch im Dezember kommen viele neue Filme und Serien zu Disney+. Absolutes Highlight: Die Realverfilmung von „Mulan“ ab Anfang Dezember.

Neben den Neuheiten bei Disney+ im Dezember warten auch einige Filme passend zur Weihnachtszeit auf Abonennten des Streamingsdienstes: Klassiker wie „Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia“, „Die Schöne und das Biest“ und zeitlose Evergreens wie „Kevin – Allein zu Haus“, der dieses Jahr bereits sein 30. Jubiläum feiert.

Weihnachtsfilme auf Disney+:

„Kevin – Allein zu Haus“ (30. Jubiläum)

„Das Wunder von Manhattan“

„Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia“

„Die Schöne und das Biest“

„Disneys Eine Weihnachtsgeschichte“

„Es war einmal ein Schneemann“

„High School Musical: Das Musical: Holiday Special“ (ab 11. Dezember)

„Ice Age: Eine coole Bescherung“

„LEGO Star Wars Holiday Special“ (ab 17. November)

„Micky’s turbulente Weihnachtszeit“

„Noelle“ (ab 27. November)

„Santa Buddies: Auf der Suche nach Santa Pfote“

„Santa Clause: Eine schöne Bescherung“

Highlights im Dezember:

„Mulan“ – ab 4. Dezember

Die Filmemacherin Niki Caro erweckt die epische Geschichte von Chinas legendärer Kriegerin in Disneys „Mulan“ zum Leben. Eine furchtlose junge Frau setzt aus Liebe zu ihrer Familie und ihrem Land alles aufs Spiel, um eine der größten chinesischen Kriegerinnen aller Zeiten zu werden. Als sich ein Mann aus jeder Familie dem Kaiserlichen Heer verpflichten und das Land gegen Eindringlinge aus dem Norden verteidigen muss, geht Hua Mulan, Tochter eines angesehenen Kriegers, anstelle ihres kriegsversehrten Vaters.

„Mulan“

„Die gute Fee“ – ab 4. Dezember

In der Weihnachtskomödie „Die gute Fee“ geht es um die junge, unerfahrene Fee Eleanor (Jillian Bell). Als sie erfährt, dass ihr Traumberuf auszusterben droht, will sie unbedingt beweisen, dass die Welt weiterhin gute Feen braucht. Als Eleanor den Brief einer Zehnjährigen findet, der offenbar verlegt wurde, macht sie die Absenderin ausfindig. Allerdings muss sie feststellen, dass es sich bei Mackenzie (Isla Fisher) um eine inzwischen 40-jährige alleinerziehende Mutter handelt, die bei einem Nachrichtensender in Boston arbeitet.

„Bruderherz“ – ab 11. Dezember

Das Drama ist inspiriert von der Geschichte des ehemaligen Footballspielers Ray McElrathbey, einem jungen Mann, der mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert wird, aber eben diesen wiederkehrenden Widrigkeiten durch Ausdauer trotzt. Unterstützt von seinen Teamkameraden gelingt es ihm, auf dem Spielfeld erfolgreich zu sein und sich gleichzeitig um seinen 11-jährigen Bruder Fahmarr zu kümmern.

„Bruderherz“

„En pointe“ – ab 18. Dezember

„En Pointe“ ist eine sechsteilige Dokumentations-Serie, die die Schüler der School of American Ballet (SAB) in New York City eine Saison lang begleitet. Unterschiedlichste Tänzer, die ihren Traum verfolgen, werden durch ihr hartes Training begleitet.

Alle Disney+ Neuheiten im Dezember:

Freitag, 4. Dezember:

„Die gute Fee“ (Neustart)

„Die wunderbare Welt von Micky Maus“ – Episode 5: „Disco-Fieber“ und Episode 6: „Der große gute Wolf“

„The Mandalorian“ Staffel 2, Kapitel 14

„Mulan“

Freitag, 11. Dezember:

„Bruderherz“ (Neustart)

„High School Musical: Das Musical: Holiday Special“

„Die wunderbare Welt von Micky Maus“ – Episode 7: „Der tapfere kleine Knappe“ und Episode 8: „Ein ganz gewöhnliches Date“

„The Mandalorian“ Staffel 2, Kapitel 15

„Mensch vs. Hai“ – National Geographic

„Wir kaufen einen Zoo“

Freitag, 18. Dezember:

„The Mandalorian“ Staffel 2, Kapitel 16 (Staffel-Finale)

„Die wunderbare Welt von Micky Maus“ – Episode 9: „Der völlig verrückte Einkauf“ und Episode 10: „Nur wir vier“ (Staffel-Finale)

„En Pointe“, alle Episoden (Neustart)

„Asterix bei den Olympischen Spielen“

„Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät“

„Der Räuber Hotzenplotz“

„Die sagenhaften Vier“ (Marnies Welt)

„Miraculous World: New York, United Heroez“

„Pompeji: Geheimnisse der Toten“ – National Geographic

Freitag, 25. Dezember:

„Asterix im Land der Götter“

„Thailands faszinierende Wildnis“, Staffel 1 – National Geographic

„Soul“