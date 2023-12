Pluto TV hat jetzt einen eigenen Erklär-Sender

Wie genau funktioniert eigentlich Pluto TV? Wer sich unsicher ist, kann auf einem eigens dafür eingerichteten Kanal des Anbieters ein Video-Handbuch in Dauerschleife ansehen.

Einfach, mühelos, simpel – so betitelt sich Pluto TV in seinem neuen Erklär-Kanal „Wie funktioniert Pluto TV“. In einem etwa dreiminütigen Video-Guide stellt der kostenlose Streaming-Anbieter seine Bereiche Live TV, On Demand und Suche vor.

„Wie funktioniert Pluto TV“ als eigener Sender

Ausschnitt aus dem Erklär-Sender von Pluto TV (Screenshot: digitalfernsehen.de)

Man erfährt, dass im Live TV direkt ein empfohlener Sender angezeigt wird und, dass man nach unten durch die Kategorien und Kanäle scrollen kann. Im On Demand-Bereich lassen sich Kategorien durchstöbern und man kann – wer hätte es gedacht – die Wiedergabe pausieren. Eine programmübergreifende Suche ermöglicht das Finden von Live TV- und On Demand-Inhalten.

Auch bleibt natürlich nicht unerwähnt, dass Pluto TV „klassisches Fernsehen mit modernem Streaming, jederzeit kostenlos“ verbinde.

Das mit Ausschnitten aus Inhalten von Pluto TV bebilderte Video-Handbuch wiederholt sich alle drei Minuten. Zu finden ist der Dauerschleife-Sender aktuell in der Kategorie „Neu auf Pluto TV“.

Welche Neuerungen es bei dem führenden FAST-Anbieter zuletzt noch gab, lesen Sie bei Interesse in diesem Artikel.