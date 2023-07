Pluto TV im August: Eigener Bereich für „Teenage Mutant Ninja Turtles“

Anzeige

Pluto TV hat seine Highlights für den August angekündigt. Unter anderem bekommen „South Park“ und die „Teenage Mutant Ninja Turtles“ eigene Bereiche spendiert.

Den „Ninja Turtles“ widmet man die beiden Sender „Totally Turtles“ und „Totally Turtles (OV)“. Pluto TV wird ab August auf den Sendern die fünf Staffeln der Zeichentrickserie ausstrahlen, wahlweise auf Deutsch oder im Originalton. Der Streaming-Anbieter begleitet damit den Kinostart von „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“ am 3. August. Immer Sonntags will der Anbieter zudem rund um die Uhr ein Best-of der einzelnen Charaktere zeigen. Alle Staffeln sollen auch als Video on Demand auf Abruf zur Verfügung stehen.

Erotik und „South Park“ bei Pluto TV im August

Parallel dazu hat die kultige Zeichentrickserie „South Park“ bereits in den vergangenen Tagen einen eigenen Bereich auf der Plattform erhalten, über den DIGITAL FERNSEHEN an früherer Stelle berichtet hat. Sieben verschiedene Sender werden sich dabei der berühmten Serie annehmen. Der Sender „South Park: Original VersioN“ soll dabei am 17. August starten.

Weiterhin berichtete DIGITAL FERNSEHEN über das erotische Streaming-Angebot auf dem Sender „Pluto TV Heiße Nächte“ in der Kategorie „Hot Summer“. Daneben verweist der Anbieter selbst auf den MTV-Klassiker „Pimp my Ride“, den Horror-Sender „Pluto TV Paranormal“ sowie Naturinhalte auf den Sendern „Pluto TV Animals“ und „Pluto TV Nature“.

