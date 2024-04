Real – Barca: DAZN zeigt Clasico live und kostenlos für alle

An diesem Wochenende ist es wieder so weit: Die Giganten des spanischen Fußballs Real Madrid und FC Barcelona treffen erneut im Clasico aufeinander – DAZN bietet jedem die möglichkeit kostenlos live dabei zu sein.

Das absolute Highlight der spanischen Liga stellt regelmäßig das Topspiel zwischen den beiden besten Mannschaften der iberischen Halbinsel dar. Am 21. April stehen sich im legendären Estadio Santiago Bernabéu Tabellenführer Real Madrid und Titelverteidiger sowie Verfolger FC Barcelona gegenüber.

Clasico für alle: Real – Barca ohne Abo live auf DAZN, am 21. April, um 21 Uhr

Ab 21 Uhr werden auf DAZN Superstars wie Vinícius Júnior, Jude Bellingham und Toni Kroos auf Seiten der Blancos auf die ehemaligen Bundesliga-Akteure Marc-André ter Stegen, İlkay Gündoğan und Robert Lewandowski bei den Katalanen treffen.

Für Barcelona geht es in einer aller Wahrscheinlichkeit nach titellosen Saison nur noch um die Ehre, da selbst ein Sieg in Madrid der Vorsprung der Königlichen immer noch komfortable fünf Punkte betragen würde. Bei nur noch sechs auszutragenden Spieltagen müsste sich Real also nach dem Clasico noch zwei weitere Ausrutscher leisten und Barca alle verbleibenden La-Liga-Partien gewinnen, um die Meisterschaft doch noch zu verteidigen.

Weitere kostenlose Live-Spiele:

Samstag, 20. April: Valencia – Real Betis, La Liga (18.30 Uhr)

Samstag, 20. April: FC Barcelona – Chelsea, UWCL (13.30 Uhr)

Samstag, 20. April: Olympique Lyon – Paris Saint-Germain, UWCL (19 Uhr)

Sonntag, 21. April: Salernitana – Fiorentina, Serie A (18 Uhr)

