Sky Highlights im Juli: Alle „Mission: Impossible“-Teile und mehr

Der Pay-TV-Anbieter Sky zeigt im Juli wieder verschiedene neue und alte Serien und Filme, darunter alle bisherigen Teile der „Mission: Impossible“-Reihe.

Im Serienbereich kann man bei Sky im Juli unter anderem weiterhin die skandalumwitterte Serie „The Idol“ sehen. Sky Atlantic strahlt alle Episoden ab dem 17. Juli immer montags zur Primetime in Doppelfolgen aus, nachdem diese bereits auf Wow und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung gestellt wurden. Daneben kündigt Sky etwa für den 5. Juli den Dokumentarfilm „Hitlers Putsch 1923 – Tage, die die Welt veränderten“ auf Sky Documentaries, Wow und Sky Q an.

Der Filmbereich von Sky versammelt im Juli zudem Titel wie „Der gestiefelte Kater – Der Letzte Wunsch“ (14. Juli), „Zeiten des Umbruchs“ mit Anthony Hopkins (17. Juli) und „Liebesdings“ mit Elyas M’Barek (21. Juli). Wer sich auf den Kinostart von „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ vorbereiten will, kann alle vorherigen sechs Teile der Action-Reihe über Sky Cinema und Wow sehen. Am 20. Juli soll zudem auf Sky Cinema Best Of sowie auf Wow und über Sky Q eine Reihe starten, in der die Fußball-Nationalspielerinnen zum Start der WM ihre Lieblingsfilme präsentieren. Mit dabei sind laut Sky Titel wie „Die Unfassbaren“, „Der Vorname“ oder „Fast & Furious“.

Anthony Hopkins in „Zeiten des Umbruchs“ Foto: 2022 Focus Features, LLC.

Die Sky Highlights im Juli

Series, Shows und Dokumentationen

Intelligence – A Special Agent Special: 2.7.

Last King of the Cross: 4.7.

The Rookie Staffel 5: 5.7.

The Rookie: Feds: 5.7.

Hitlers Putsch 1923: 5.7.

Then you run: 7.7.

Somebody Somewhere Staffel 2: 8.7.

Die Conners Staffel 3-4: 11.7.

Zoo und so – Tierisch Wild! Staffel 6: 12.7.

Phil Spector -Musikgenie und Mörder: 13.7.

The Idol: 17.7.

Ghosts Staffel 2: 19.7.

Alexia Putellas: Ikone des Fußballs: 21.7.

Barry Staffel 4: 25.7.

Die Ermordung der Essex Boys: 27.7.

Dublin Narcos: 28.7.

Filme

Assassin Club: 1.7.

Weinprobe für Anfänger: 4.7.

On the Line: 7.7

Shattered – Gefährliche Affäre: 8.7.

Rock God 3: 9.7.

Infinite Storm: 10.7.

Der gestiefelte Kater – Der letzte Wunsch: 14.7.

Accident Man: Hitman’s Holiday: 15.7.

Zeiten des Umbruchs: 17.7.

Liebesdings: 21.7.

Die Zeitspringer: 22.7.

November: 24.7.

Die Schule der magischen Tiere 2: 28.7.

Detective Knight: Redemption: 29.7.

House Party: Fake It Till You Make It: 31.7.

Special: Mission: Impossible 1-6

Special: Die Lieblingsfilme unserer Fußballnationalspielerinnen: 20.7.

Quelle: Sky Deutschland

