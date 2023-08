Sky im September: Neuer „Jurassic Park“-Sender, „Das Boot“und vieles mehr

Anzeige

Sky hat seine September-Highlights vorgestellt. Unter anderem zeigt der Pay-TV-Anbieter die vierte Staffel der Serie „Das Boot“.

Am 23. September wird „Das Boot“ zum vierten Mal bei Sky in See stechen. Drei Tage vorher wird außerdem die zweite Staffel von „And Just Like That…“ starten, wie der Pay-TV-Anbieter ankündigte.

Im Filmbereich bei Sky und Wow stehen außerdem die Streaming-Starts von „Shazam! Fury of the Gods“ am 29. September oder auch von „Scream 6“ am 15. September bevor. Am 28. September wird Sky zudem auf einem eigenen Special-Sender alle sechs Teile des Dino-Abenteuers „Jurassic Park“ ausstrahlen.

Szene aus „Das Boot“ Copyright: Kurt Arrigo / Bavaria Fiction GmbH / Sky Deutschland GmbH

Sky und Wow im September 2023

Serien, Shows und Dokumentationen

Drift: Partners in Crime S2: 1. September

Future From Above – Die Zukunft der Erde: 3. September

Me & Myself – Mein jüngeres Ich & Ich: 5. September

Killer Stories – Den Mördern auf der Spur S1-4: 6. September

Domina S2: 7. September

Coast Guard Alaske – Rettung aus der Luft S4: 11. September

Mayans M.C. S5: 12. September

Transplant S3: 12. September

Inside Greenpeace: 17. September

And Just Like That… S2: 20. September

Family Law: 21. September

The Man Who Played With Fire: 21. September

Hunde außer Kontrolle S3: 22. September

Das Boot S4: 23. September

Filme

Einfach mal was Schönes: 1. September

Detective Knight: Independence: 2. September

Bleib bei uns: 4. September

Der Räuber Hotzenplotz: 9. September

The Bunker Game: 11. September

Scream 6: 15. September

Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer: 16. September

Rache auf Texanisch: 18. September

White Elephant – Der Mafia Kodex: 22. September

Gib’s zu, Fletch: 23. September

Alice, Darling: 25. September

Shazam! Fury of the Gods: 29. September

Mindcage: 30. September

Special: Sky Cinema Jurassic: 28. September

Quelle: Sky Deutschland

