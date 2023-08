Sportdigital Fussball sichert sich Programm eines Top-Vereins

Anzeige

Mit dem Start der Saison 2023/24 nimmt Sportdigital Fussball ab sofort das vereinseigene Club-TV von Manchester City ins Programm.

Anzeige

Zuschauer sollen über Manchester City TV in den Genuss aller Spiele des amtierenden Champions-League-Siegers im Re-Live kommen, teilte der Streaming-Anbieter am Dienstag mit. Darüber hinaus soll Manchester City TV in einem rund dreistündigen Format exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Premier-League-Vereins gewähren. Dazu gehören laut Plattform Interviews mit den Stars, Einblicke vor und nach den Spielen, detaillierte Analysen und Dokumentationen.

Sportdigital Fussball zeigt alle Spiele von Manchester City im Re-Live

Sportdigital Fussball will dank der neuen Kooperation in den nächsten zwei Jahren alle Spiele von Manchester City in voller Länge im Re-Live zeigen, sowohl aus der Premiere League als auch dem FA Cup, Ligapokal oder der Champions League.

Ab sofort soll Manchester City TV wöchentlich bei Sportdigital Fussball laufen. Am 14. August soll das Publikum den Saisonauftakt des englischen Meisters in der Premier League beim FC Burnley sehen können. Am 18. August folgt das Finale im UEFA Supercup gegen den FC Sevilla, kündigt der Streaming-Anbieter an.

Quelle: Sportdigital Fussball

Bildquelle: SportdigitalFussball: © Sportdigital