„Star Wars: Ahsoka“: Dann startet die neue Disney+ Serie

Neben einem neuen TV-Spot zu „Star Wars: Ahsoka“ hat Disney am Mittwoch den Starttermin für die neue Disney+ Serie verkündet.

Eines der populärsten Franchises der Welt geht weiter: „Star Wars: Ahsoka“ spielt laut Disney nach dem Untergang des Imperiums und folgt der ehemaligen Jedi-Ritterin Ahsoka Tano (Rosario Dawson), die eine aufkommende Bedrohung für eine verwundbare Galaxis untersucht.

„Star Wars: Ahsoka“ startet im August bei Disney+

Neben Rosario Dawson in der Hauptrolle kündigt der Anbieter dabei Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson oder auch Ivanna Sakhno in weiteren Rollen an. Ab dem 23. August 2023 kann man die neue Sci-Fi-Serie exklusiv bei Disney+ streamen. Den neuen TV-Spot, der weitere Einblicke in das Format gewährt, kann man hier sehen.

Quelle: Disney

