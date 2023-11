„The Bear“: Serien-Hit bei Disney+ wird offiziell verlängert

Anzeige

Der Küchenstress nimmt kein Ende: Die FX-Serie „The Bear“ bekommt eine weitere Staffel spendiert, die in Deutschland bei Disney+ laufen wird.

„The Bear: King of the Kitchen“ gehört zu den gefeierten Serien-Hits der vergangenen Jahre. In dem FX-Format geht es um den stressigen Alltag in einem Sandwich-Restaurant, das von Grund auf neu strukturiert und zum gehobenen Lokal umgebaut werden soll. Aktuell ist die Serie für 13 Emmy Awards nominiert, unter anderem als beste Comedy-Serie sowie für beste Regie und bestes Drehbuch.

Foto: The Walt Disney Company Germany

„The Bear“ Staffel 3 soll 2024 bei Disney+ starten

Anfang der Woche wurde nun bekannt, dass die Serie verlängert wird und eine dritte Staffel bekommt. 2024 soll die Staffel ihre Premiere feiern. Die neuen Folgen werden dabei, wie bereits die ersten beiden Staffel der Serie, bei Disney+ erscheinen.

Anzeige

„,The Bear: King of the Kitchen‘ begeisterte die Zuschauer in der ersten Staffel und feierte mit der zweiten Staffel noch größere Erfolge. Die Serie ist zu einem kulturellen Phänomen geworden“, zitiert Disney Nick Grad, Präsident von FX Entertainment. „Wir sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit Christopher Storer, Joanna Calo, Josh Senior und dem restlichen Kreativteam sowie die brillante Besetzung um Jeremy Allen White, Ayo Edebiri und Ebon Moss-Bachrach. Was sie und das Team geleistet haben, ist wirklich bemerkenswert, und wir und unsere Partner bei Hulu und Disney+ freuen uns gemeinsam mit den Fans auf das nächste Kapitel in der Geschichte von ,The Bear: King of the Kitchen'“.

Quelle: The Walt Disney Company Germany