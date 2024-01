„The Last Of Us“: Darsteller für Staffel 2 enthüllt

Dass es eine zweite Staffel zum Serienhit „The Last Of Us“ geben wird, ist schon länger bekannt. Nun wurden auch Namen für die Besetzung bekannt gegeben.

Die HBO-Serienadaption zum Videospiel „The Last Of Us“ war zweifelsohne ein Mega-Erfolg. Noch bevor die erste Staffel komplett zu sehen war, wurde bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Nachdem die erste Staffel die Handlung des ersten „The Last Of Us“-Spiels von 2013 umsetzte, ist es nur logisch, dass Staffel 2 sich an die Playstation-Fortsetzung „The Last Of Us Part II“ von 2020 machen wird.

Die Welt von „The Last Of Us“

Das Setting bleibt auch in Staffel 2 das gleiche. In der Zombie-Apokalypse kämpfen die wenigen Reste der Menschheit ums Überleben. In der ersten Staffel standen dabei der abgebrühte Joel (Pedro Pascal) und die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey) im Mittelpunkt. Das Teenager-Mädchen ist als einzige immun gegen die Pilzsporen-Infektion, die Menschen in Zombies verwandelt. Joel musste sie beschützen und zu einer Forschungseinrichtung eskortieren, die nach einem Heilmittel sucht.

© 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc. – Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) streifen in Staffel 1 von „The Last Of Us“ durch die postapokyltische Ödnis

Wer der Videospiele gespielt hat, weiß natürlich, an welchem Punkt Staffel 2 von „The Last Of Us“ anknüpft. Nun wurden zwei Darsteller bekannt gegeben, die wichtige Charaktere aus „The Last Of Us Part II“ in der Serienfortsetzung verkörpern werden.

Abby- und Jesse-Darsteller für Staffel 2 stehen fest

Eine der wichtigsten neuen Figuren ist die erfahrene Soldatin Abby, die von bitterer Rache angetrieben wird. Die Schauspielerin Kaitlyn Dever, bekannt aus „Unbelievable“ und „Booksmart“, wird diese Rolle übernehmen. Ebenfalls neu dabei ist Young Mazino, der für seine Leistung in der Serie „Beef“ eine Emmy-Nominierung erhielt. Er wird künftig den jungen Jesse spielen, der stets das Wohl der Gemeinde über alles stellt.

© Cliff Watts, Netflix / Charley Gallay, Getty Images – links ist Kaitlyn Dever zu sehen, die Abby verkörpern wird, und rechts Young Mazino, der in die Rolles des Jesse schlüpfen wird

Wer jetzt schon voller Vorfreude dem Start der zweiten Staffel entgegenfiebert, muss sich allerdings noch etwas länger gedulden. Mit einer Veröffentlichung ist frühestens 2025 zu rechnen. Die Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen. Hierzulande wird „The Last Of Us“ Staffel 2 wieder bei Sky und Wow an den Start gehen.