Dann startet HBO-Streamingdienst Max in Europa

Anzeige

Max, der neue Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, soll 2024 nach Europa kommen. In Cannes gab das Unternehmen jetzt einen Terminplan bekannt. Was ist mit Deutschland?

Im Mai vollendeten Warner Media und Discovery in den USA die Fusion ihrer Streamingdienste HBO Max und Discovery+ (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). 2024 soll der Streamingdienst namens Max auch nach Europa kommen. Auf dem Branchentreffen Mipcom in Cannes haben International-Chef Gerhard Zeiler und EMEA Head of Streaming Leah Hooper Rosa die Europa-Pläne nun konkretisiert.

Europa-Pläne für Max von Warner Bros. Discovery konkretisieren sich

Nicht nur die Marken Warner Bros und Discovery sind verschmolzen, sondern auch ihre Streamingdienste HBO Max und Discovery+ (© Warner Bros. Discovery)

Zwar nannten Zeiler und Rosa bei der Keynote kein festes Datum. Doch laut Deadline.com sollen zahlreiche Länder Max im Frühjahr bekommen. Dabei handelt es sich etwa um die Niederlande, Skandinavien, die iberische Halbinsel und osteuropäische Länder – Regionen, wo bisher Max-Vorgänger HBO Max verfügbar ist. Im Verlauf des Jahres sollen dann unter anderem Belgien und Frankreich folgen.

Anzeige

Wann kommt Streamingdienst Max nach Deutschland?

Und was ist mit Deutschland? Dazu sagten die Vertreter von Warner Bros. Discovery bei der Mipcom nichts. Laut einem DWDL-Bericht ist der Deutschland-Start von Max bisher auch nicht geplant. Das verwundert nicht: Schließlich halten sowohl Sky als auch RTL+ aktuell noch Rechte an HBO-Inhalten. Die Einführung von Max lohnt sich für Warner Bros. Discovery daher – wenn überhaupt – erst ab 2025. Solange müssen Zuschauer hierzulande wohl mit Discovery+ vorlieb nehmen. Der Streamingdienst soll als niedrigschwelliges Angebot neben Max weitergeführt werden.

Lesen Sie bei Interesse auch unser Porträt zum Streamingdienst Discovery+.