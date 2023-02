„Too Hot To Handle: Germany“: Bei Netflix sind die Singles los

Anzeige

Netflix verspricht in seiner neuen Datingshow „Too Hot To Handle: Germany“ die „feurigsten Singles des Landes“.

„Too Hot To Handle“ bekommt damit seinen deutschen Ableger spendiert. In der Netflix-Datingshow treffen in Urlaubskulisse zwölf Singles aufeinander, die jedoch während der gesamten Sendung enthaltsam leben müssen. Das heißt: jegliche sexuelle Berührungen oder Selbstbefriedigung sind verboten. „Anstandsdame“ Lana, eine künstliche Intelligenz, überwacht dabei das Geschehen und erklärt die Regeln.

Wer das sexfreie Dating-Experiment übersteht, kann am Ende ein Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro gewinnen. Jeder kleine, schlüpfrige Ausrutscher reduziert die Gewinnsumme, erklärt Netflix in seiner Ankündigung.

Die Streaming-Plattform zeigt die insgesamt zehn Episoden ab dem 28. Februar. Produziert wurde das Format von der UFA Show & Factual GmbH. Einen Trailer zu dem Dating-Format kann man hier sehen:

