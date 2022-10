„Tschugger“: Schweizer Krimi-Comedy geht in die zweite Runde

Anzeige

Im November kehrt die Schweizer Krimi-Comedy-Serie „Tschugger“ mit neuen Folgen auf die Bildschirme zurück.

Die zweite Staffel von “ Tschugger“ ist ab 10. November bei Sky zu sehen, wie der Pay-TV-Anbieter mitteilte. Alle neuen fünf Episoden gibt es beim Streamingdienst Wow sowie über Sky Q auf Abruf zu sehen. Auf Sky Comedy werden zum Start drei Episoden ab 21.15 Uhr sowie am 17. November eine Doppelfolge laufen – jeweils in der Walliser deutschen Originalfassung mit deutschen Untertiteln sowie in der ins Schweizer Hochdeutsch synchronisierten Fassung, kündigt Sky an.

Alle Darstellerinnen und Darsteller haben dabei ihre Rollen selbst synchronisiert, um den authentischen Charakter zu wahren, wie der Programmankündigung zu entnehmen ist. Wer bis dahin sein Wissen auffrischen will, kann auch die erste Staffel von „Tschugger“ auf Abruf streamen.

„Tschugger“ Staffel 2: Darum geht’s in den neuen Folgen

Die beiden Tschugger – die walisische Bezeichnung für Polizisten – Bax (David Constantin) und sein Kollege Pirmin (Dragan Vujic) stehen diesmal vor der großen Herausforderung, das Wallis vor dem Untergang zu retten: Hoch über dem Rhonetal werden sie Zeugen einer grauenvollen Tat und mit Hilfe von Smetterling (Cedric Schild) findet Bax den entscheidenden Hinweis zu den vernichtenden Plänen einer ominösen Sekte. Die Tschugger aus dem Wallis müssen nun alle Hebel in Bewegung setzen, um den Fall aufzuklären und die katastrophalen Folgen zu verhindern. Unabsichtlich eingeatmete Drogencocktails, ein Maulwurf in den eigenen Reihen, Entführung und Erpressung sowie geplatzte Fruchtblasen machen es den Super-Cops aus dem Wallis nicht einfacher.

