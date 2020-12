TV Now ab sofort mit „Big Bang Theory“, „Two and a Half Men“, „Asterix“ und vielem mehr

Anzeige

TV Now hat für den Dezember gleich eine ganze Ladung Erfolgsserien und Film-Highlights in sein Streamingangebot aufgenommen. Chauvi Charlie Harper, die Nerd-WG und der kleine Gallier sind dabei nicht die einzigen neuen Formate.

Beispielsweise gibt es jetzt auch die Geheimnisse der Upper East Side in allen sechs Staffeln von „Gossip Girl“ auf TV Now zu entdecken. Nicht weniger geheimnisvoll geht es bei „The Vampire Diaries“ mit Hauptdarsteller Paul Wesley zu. Der Streamingdienst zeigt alle acht Staffeln der US-Serie.

Auch auf die Mystery-Serie „Pretty Little Liars – The Perfectionists“ – die Fortsetzung der beliebten Serie „Pretty Little Liars“ – können sich TV-Now-User freuen. Und kurz vor den Feiertagen können dann alle sieben Staffeln der Original-Serie „Pretty Little Liars“ beim Streamingdienst von RTL gesehen werden.

©TV NOW / Warner Bros. Entertainment, Inc.

Mit „The Big Bang Theory“ konnte sich darüber hinaus eines der Dauerbrenner-Formate schlechthin (auch nach dem Serienfinale) gesichert werden. Die ersten sechs Staffeln der Kultserie stehen ab sofort zum Abruf bereit. Nicht minder kultig und ein ebenso nimmermüdes Erfolgsformat: „Two and a half Men“. Auch hier kann man sich die ersten sechs Staffeln anschauen und nochmal miterleben, wie der biedere Alan mit Sohn Jake bei seinem versoffenen und Frauen liebenden Bruder Charlie landete.

Nicht nur eine Serien-, sondern auch eine Film-Offensive

Ab dem 4. Dezember folgen – nach den Staffeln 10 bis 14 – auch die Folgen der 15. Staffel „Grey’s Anatomy“. Für einen Film- und Serien-Marathon über die Feiertage ist der Streaming-Gabentisch von RTL ganz schön reichlich eingedeckt worden. Denn Comic-Held Asterix kommt auch noch zu TV Now. Fans der Kultfilme können sich neben der Realverfilmung „Asterix und Obelix gegen Cäsar“ auch auf die Zeichentrick-Klassiker „Asterix in Amerika“, „Operation Hinkelstein“, „Asterix bei den Briten“ und „Sieg über Cäsar“ freuen.

Auf Seiten der Spielfilme gibt es außerdem unter anderem auch noch die Familienkomödien „Eine Zauberhafte Nanny“ und die Fortsetzung „Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer“ neu im Angebot.