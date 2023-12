Waipu.tv erhält großes ARD-Plus-Paket

Waipu.tv und ARD Plus haben eine Kooperation vereinbart. Die Waiputhek wird mit einer reichlichen Zahl an Krimiklassikern aus dem ARD-Portfolio bestückt.

Waipu.tv stockt die Waiputhek ordentlich auf. In Kooperation mit dem Streaming-Service ARD Plus wandert eine reiche Auswahl an Krimiklassikern aus 70 Jahren TV-Geschichte rüber auf die Waipu-Plattform. Der Zugriff auf diese neuen Inhalte ist ab sofort möglich. Nutzerinnen und Nutzer von waipu.tv benötigen dazu ein Perfect-Plus-Paket mit Pay-TV-Option. Monatlich soll dann das Angebot seitens ARD Plus weiter bestückt werden, um regelmäßig für neue Inhalte zu sorgen.

ARD-Plus-Krimis wie „Der Fahnder“ jetzt bei Waipu.tv

Im kostenpflichtigen Streaming-Angebot von ARD Plus finden sich vor allem Schätze aus dem Archiv der des Öffentlich-Rechtlichen Senders, die heute nicht mehr im aktuellen Programm verfügbar sind. Dazu gehören Serien und Dokus, aber auch beliebte Kinder-Sendungen. Selbstredend darf ein umfangreiches „Tatort“- und Krimi-Archiv aus den letzten 70 Jahren deutscher Fernsehgeschichte ebenfalls nicht fehlen. Im Zuge der Kooperation gibt es ab sofort in der Waiputhek also auch Krimiserien wie „Der Fahnder“, „Hafenpolizei“ oder „Heiter bis tödlich“. Die Kluftinger-Krimis aus der Donnerstags-Krimireihe sind beispielsweise auch noch mit dabei.