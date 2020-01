Zweite Staffel von „Keeping Faith“ ab heute bei Fox

Die walisische Dramaserie geht bei Fox ab 14. Januar in die zweite Runde. Anwältin Faith deckt auch diesmal dunkle Geheimnisse ihrer kleinen Heimatstadt auf.

Die zweite Staffel von „Keeping Faith“ läuft als deutsche TV-Premiere ab 14. Januar immer dienstags um 21 Uhr auf Fox, wahlweise im englischen Original oder in der deutschen Synchronfassung. Alle sechs Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.

Die walisische Dramaserie erzählt die Geschichte der Anwältin, Ehefrau und Mutter Faith (Eve Myles), deren Leben nach dem plötzlichen Verschwinden und späteren Wiederauftauchen ihres Ehemannes Evan (Bradley Freegard) in Scherben liegt. Während Evan wegen Geldwäsche im Gefängnis sitzt, übernimmt Faith zum ersten Mal die Verteidigung einer mutmaßlichen Mörderin. Als sie herausfinden will, was wirklich passiert ist, stößt Faith auf erheblichen Widerstand – auch aus den eigenen Reihen.

„Keeping Faith“ wurde in Großbritannien mit drei Welsh BAFTA Awards für die beste Hauptdarstellerin, den besten Drehbuchautor und die beste Originalmusik ausgezeichnet.