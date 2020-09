Raabs „FameMaker“: Eine selten blöde Show, die kaum einer guckt

Anzeige

Steht FameMaker womöglich schon vor dem Aus? Das neue Showformat fällt nicht nur bei den Quoten durch. Auch inhaltlich hat selbst das „Wort zum Sonntag“ mehr zu bieten.

Da wird unter einer überdimensionalen Käseglocke herumgehampelt und die dreiköpfige Jury schwafelt sich um Kopf und Kragen, während ansonsten weitestgehend nichts anderweitig Erwähnenswertes passiert. Die namhafte Riege der entscheidenden Sessselpupser um Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy „Dingenskirchen“ Teclebrhan steht zumeist auf verlorenem Posten und kann das Format nicht alleine retten – die aufmerksamkeitsgeilen Kandidaten schon lange nicht.

Da verwundert es dann auch kaum, dass die neue Musikshow „FameMaker“ auf ProSieben auch zur zweiten Folgen nur wenige Zuschauer für sich begeistern konnte. Mit einem TV-Publikum von nun lediglich noch 0,92 Millionen steuert man geradezu Richtung Irrelevanz. RTL lockte mit der Konkurrenz-Show „Big Performance – Wer ist der Star im Star?“ immerhin 1,65 Millionen Menschen vor die Bildschirme (6,4 Prozent).

Der Auftakt des von Stefan Raab produzierten Formats am Donnerstagabend hatte noch zumindest 1,3 Millionen Zuschauer angezogen. ProSieben zufolge lag man mit der Premiere speziell bezogen auf die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 12,2 Prozent Marktanteil zwar vorne. Insgesamt musste die erste Ausgabe sich jedoch auch da schon hinter ARD (Krimi-Wiederholung „Kommissar Dupin: Bretonisches Leuchten“), den „Bergrettern“ vom ZDF (beide mit EInschaltquoten über 4 Millionen) und – wie am Samstag – auch noch RTL einreihen. Der Dauerbrenner „Alarm für Cobra 11“ platzierte sich mit 1,81 Millionen Zuschauern sogar noch relativ deutlich vor der neuen ProSieben-Show.

Vielmehr als sich mit den Großen der Prime Time zu messen, hatte man es also mit Sat.1 („Prodigal Son – Der Mörder in Dir“, 1,29 Millionen) und Vox zu tun, dass am Donnerstag selbst dem Trickfilm „Minions“ kaum weniger Fernsehgeräte erreichte (1,23 Millionen). Auch bei der zweiten Auflage am Samstag sah dies ähnlich aus, als die direkte Konkurrenz die unter eine Millionen Zuschauer interessierenden Programme von Kabel Eins und wiederum Vox waren.

Ob ProSieben an Raabs Showidee fest hält, ist nach dem Quoten-Desaster der ersten beiden Ausgaben zumindest in der Kategorie „äußerst unsicherer Wackelkandidat“ anzusiedeln. Denn wenn dir nach einem unverheißungsvollen Start noch einmal knapp 30 Prozent des Publikums wegbrechen, läuft die Zeit für so unerfolgreiche Format gerne auch mal viel schneller ab, als zunächst geplant.[bey/dpa]