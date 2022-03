DAB+ lässt Eiffelturm um 6 Meter wachsen

Anzeige

Der Pariser Eiffelturm ist seit Dienstag sechs Meter höher. Per Hubschrauber wurde eine DAB+-Radioantenne auf der Spitze des Wahrzeichens installiert, teilte die Eiffelturm-Gesellschaft mit.

Die neue Antenne am Eiffelturm dient der Übertragung via Digitalradio DAB+ im Großraum Paris-Ile-de-France. Sie wurde auf die bestehende Konstruktion gesetzt. Der Eiffelturm ist damit nun 330 Meter hoch. Zuletzt hatte der Eiffelturm vor 22 Jahren mit der Installation einer anderen Antenne ein wenig an Höhe gewonnen. Seit langem sind an der Spitze des Bauwerks eine Vielzahl von Antennen befestigt.

Ein Helikopter brachte die neue DAB+ Antenne am Dienstag in Windeseile Richtung Eiffelturmspitze. ©11H45/FLORENT MICHEL

Dort angekommen, hieß die oberste Devise selbstverständlich „Vorsicht!“. ©11H45/FLORENT MICHEL

Für diesen Job in 324 Metern Höhe muss man wohl schwindelfrei sein, um sich für die Aufgabe zu qualifizieren. ©11H45/FLORENT MICHEL

Mit seinen nun 330 Metern thront der Eiffelturm jetzt noch einmal sechs Meter höher über den Dächern von Paris. Auch wenn es von unten aus betrachtet, keinen großen Unterschied macht. ©11H45/FLORENT MICHEL

Übrigens: Vor über 100 Jahren wurde vom Eiffelturm aus sogar das erste französische Radioprogramm überhaupt ausgestrahlt.

Mit Material der dpa