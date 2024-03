Telekom weitet Partnerschaft mit Netflix aus

Die Deutsche Telekom und Netflix haben heute eine neue Partnerschaft angekündigt, die Kunden in vielen Ländern Europas ein verbessertes, nahtloses Unterhaltungserlebnis bieten wird.

Die Partnerschaft ist Teil des Ziels der Deutschen Telekom, das integrierte digitale Heimerlebnis kontinuierlich zu verbessern, indem sie ihren Kunden direkten Zugang zum großen Unterhaltungsangebot von Netflix ermöglicht. Getreu dem Motto „Connecting your world.“ will die Deutsche Telekom ihre Kunden in eine riesige Welt von Content einladen, das Fernseherlebnis zuhause bereichern und ein premium Service auf Basis erstklassiger Konnektivität bieten.

Zunächst Kroatien und Ungarn: Die Telekom weitet ihre Partnerschaft mit Netflix auf weitere Länder aus

„Ne Kleiner, einen drunter is‘ Netflix“. Bildquelle: Deutsche Telekom

Beginnend mit Hrvatski Telekom in Kroatien und Magyar Telekom in Ungarn werden die Landesgesellschaften der Deutschen Telekom in mehreren europäischen Ländern neue Möglichkeiten zur Nutzung von Netflix einführen – sei es durch Bündelangebote oder Integration in die Benutzeroberfläche – und so Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten bieten, wie sie ihre Lieblingsinhalte genießen können. Im Laufe dieses Jahres werden alle europäischen Landesgesellschaften der Deutschen Telekom AG mit einem bestehenden TV-Angebot die Vorteile dieser neuen Partnerschaft auf den Markt bringen.

„Wir freuen uns, mit Netflix zusammenzuarbeiten, um unseren Kundinnen und Kunden in Europa erneut einen greifbaren Mehrwert zu bieten. Diese Partnerschaft zeigt, dass wir auf die Wünsche der Menschen hören: einfache, lebhafte und bedarfsorientierte Unterhaltung, die perfekt zu unserem premium Angebot fürs Zuhause passt.“ – so Dominique Leroy, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG für das Segment Europa.

Emma Lloyd, Vice President EMEA Partnerships bei Netflix, sagte: „Diese Partnerschaft baut auf unserer starken Beziehung zur Deutschen Telekom auf und ist eine großartige Zusammenarbeit, die den Menschen in den Mittelpunkt des Unterhaltungserlebnisses stellt. Wir freuen uns, dieses Angebot zu starten, das den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine unglaubliche Vielfalt an Unterhaltungsmöglichkeiten bietet – von preisgekrönten Filmen bis hin zu beliebten Serien, Dokumentarfilmen und ungeskripteten TV-Formaten aus ganz Europa und darüber hinaus.“