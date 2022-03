„The Power of the Dog“: Für Netflix hagelt es weiter Preise

Anzeige

Das Western-Drama „The Power of the Dog“ hat zwei Wochen vor den Oscars weitere wichtige Filmpreise abgeräumt und geht als Favorit in die Verleihung der Academy Awards am 27. März.

Bei den als Baftas bekannten Britischen Filmpreisen am Sonntag wurde „The Power of the Dog“ (zum Streamen bei Netflix erhältlich) als bester Film ausgezeichnet, außerdem erhielt Regisseurin Jane Campion (67) den Bafta für die Regie. Mit gleich vier Auszeichnungen war das Western-Drama auch der große Sieger bei den „Critics Choice Awards“ am Sonntag in Los Angeles. „The Power of the Dog“ mit Benedict Cumberbatch und Jesse Plemons erzählt die Geschichte zweier Brüder im ländlichen Montana in den 1920er Jahren. Campion hatte dafür kürzlich auch den Golden Globe als beste Regisseurin gewonnen.

Bei den „Critics Choice Awards“ des Kritikerverbands Critics Choice Association (CCA) wurde „The Power of the Dog“ mit Preisen für den besten Film, für Jane Campion als beste Regie, für das beste adaptierte Drehbuch und für die beste Kamera bedacht. Campion hatte zuvor schon am Samstag bei den Awards der US-Regiegilde den Hauptpreis gewonnen.

Als bester Hauptdarsteller wurde von der CCA Will Smith für „King Richard“ ausgezeichnet. Jessica Chastain erhielt den Critics Choice Award als beste Hauptdarstellerin für „The Eyes of Tammy Faye“, über die Ehefrau eines berühmten Fernsehpredigers.

Drei Auszeichnungen gingen an Kenneth Branaghs Nordirland- Familiengeschichte „Belfast„: für das beste Ensemble, die beste schauspielerische Leistung eines Kindes oder Jugendlichen und für das beste Original-Drehbuch. Beste Komödie wurde „Licorice Pizza„. Bei den Critics Choice Awards werden auch in Fernsehkategorien Preise vergeben. Hier siegten wie auch bei vielen anderen Verleihungen der letzten Monate die Dauerbrenner „Succession“ über eine dysfunktionale Familiendynastie als bestes Drama und die Fußball-Serie „Ted Lasso“ als beste Comedy-Serie.

Text: dpa/ Redaktion: JN