3D-Allianz um Pixar, Apple, NVIDIA, Adobe und Autodesk gegründet

Anzeige

Pixar, Adobe, Apple, Autodesk und NVIDIA gründen die Alliance for OpenUSD zur Förderung offener Standards für 3D-Inhalte

Anzeige

Pixar, Adobe, Apple, Autodesk und NVIDIA haben heute zusammen mit der Joint Development Foundation (JDF), einer Tochter der Linux Foundation, die Gründung der Alliance for OpenUSD (AOUSD) bekannt gegeben, um die Standardisierung, Weiterentwicklung und das Wachstum von Pixars Universal Scene Description-Technologie weiter voranzutreiben.

Ziel der Allianz ist die Standardisierung des 3D-Ökosystems durch die Weiterentwicklung der Möglichkeiten der Open Universal Scene Description (OpenUSD). Durch die Förderung einer größeren Interoperabilität von 3D-Tools und -Daten wird die Allianz Entwickler:innen und Content Creator die Möglichkeit geben, große 3D-Projekte zu beschreiben, zusammenzustellen und zu simulieren und eine immer breitere Vielzahl von 3D-fähigen Produkten und Services zu entwickeln.

OpenUSD ist von den Pixar Animation Studios entwickelt worden und ist eine leistungsstarke Technologie zur Beschreibung von 3D-Szenen, die eine robuste Interoperabilität zwischen Tools, Daten und Arbeitsabläufen bietet. OpenUSD – schon heute bekannt dafür künstlerische Ausdrucksformen zusammenzuführen und die Produktion von Filminhalten zu optimieren – ist dank seiner Leistungsfähigkeit und Flexibilität eine ideale Content-Plattform, die den Anforderungen neuer Branchen und Anwendungen gerecht wird.

Die Allianz wird schriftliche Spezifikationen entwickeln, in denen die Features von OpenUSD detailliert dargelegt werden. Dies wird eine größere Kompatibilität und eine breitere Akzeptanz, Integration und Implementierung ermöglichen und die Aufnahme in die Spezifikationen anderer Standardisierungsgremien erlauben. Die JDF, Tochter der Linux Foundation, ist als Heimat des Projekts ausgewählt worden, da es eine offene, effiziente und effektive Entwicklung der OpenUSD-Spezifikationen ermöglicht und gleichzeitig einen Weg zur Anerkennung durch die International Organization for Standardization (ISO) ermöglicht.

Die AOUSD wird auch das wichtigste Forum für die gemeinsame Definition von Verbesserungen der Technologie durch die gesamte Branche sein. Eine Vielzahl von Unternehmen und Organisationen werden eingeladen der Allianz beizutreten und die Zukunft von OpenUSD mitzugestalten.

„Universal Scene Description ist bei Pixar erfunden worden und ist die technologische Grundlage unserer hochmodernen Animationspipeline“, sagt Steve May, Chief Technology Officer bei Pixar und Vorsitzender der AOUSD. „OpenUSD basiert auf jahrelanger Forschung und Anwendung in der Pixar-Filmproduktion. Wir haben das Projekt 2016 als Open Source-Projekt veröffentlicht, und der Einfluss von OpenUSD geht nun über Film, visuelle Effekte und Animation hinaus und erstreckt sich auf andere Branchen, die zunehmend auf 3D-Daten für den Medienaustausch angewiesen sind. Mit der Ankündigung der AOUSD läuten wir den nächsten spannenden Schritt ein: die weitere Entwicklung von OpenUSD als Technologie und seine Position als internationaler Standard.“

„OpenUSD wird dazu beitragen, die nächste Generation von AR-Erlebnissen – von der künstlerischen Gestaltung bis hin zur Bereitstellung von Inhalten – zu beschleunigen und eine immer breitere Zahl von Anwendungen für das räumliche Computing hervorbringen“, sagt Mike Rockwell, Vice President der Vision Products Group von Apple. „Apple hat aktiv zur Entwicklung der USD beigetragen, und es ist eine wesentliche Technologie für die wegweisende visionOS Plattform sowie das neue Entwicklertool Reality Composer Pro. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung zu einem weit verbreiteten Standard voranzutreiben.“

Weitere Informationen über die AOUSD und wie man sich beteiligen kann, gibt es unter www.aousd.org.

Quelle: Apple | Red.: bey

Bildquelle: rot-disneyplus: © 2021 Disney/Pixar