Absolut Medien lebt weiter: DVD- und Blu-ray-Label wird übernommen

2023 hatte Absolut Medien seinen Rückzug vom Markt angekündigt. Jetzt ist bekannt, wer das Label übernimmt.

Der Grandfilm-Verleih wird Absolut Medien übernehmen und will der Traditionsmarke laut eigenen Angaben ein zweites Leben schenken. Die Nachricht folgt auf den angekündigten Rückzug von Absolut Medien vom DVD- und Blu-ray-Markt, nachdem Firmengründer Molto Menz seinen Ruhestand verkündet hatte. Grandfilm will nun die Marke, Firma sowie 100 Titel aus dem bisherigen Filmangebot des Unternehmens übernehmen, kann man der aktuellen Pressemitteilung entnehmen. Beide Unternehmen hatten schon in der Vergangenheit kooperiert. Seit dem 1. Mai soll die Übernahme rechtsgültig sein. Als Geschäftsführer nennt das Unternehmen Patrick Horn, Mikosch Horn und Tobias Lindemann.

„Ich freue mich außerordentlich, dass sich mit Grandfilm ein Nachfolger gefunden hat, der mit absolut Medien eng verbunden ist und das Programm im bisherigen Geiste weiterführt“, zitiert Grandfilm Molto Menz.

Absolut Medien will neue Filme ankündigen

Zum DVD- und Blu-ray Katalog von Absolut Medien gehören unter anderem die Filme von Claude Lanzmann („Shoah„), Harun Farocki („Wie man sieht“) oder auch ausgewählte Werke des südkoreanischen Festival-Lieblings Hong Sangsoo („On the beach at night alone„). In den kommenden Wochen sollen erste Neuveröffentlichungen auf DVD und als VoD angekündigt werden. Eine Übersicht über verfügbare Titel findet man auf der Website des Unternehmens.

Grandfilm ist vor allem als Verleih von neuen Werken renommierter und aufstrebender Autorenfilmerinnen und -filmer, die auf internationalen Festivals vertreten sind, bekannt. Über das Unternehmen erschienen in den vergangenen Jahren Filme wie „Music“ von Angela Schanelec“, „Herr Bachmann und seine Klasse“ von Maria Speth oder jüngst „Eureka“ von Lisandro Alonso in den deutschen Kinos.

