Amazon Prime Deal Days: Angebote mit TVs, Soundbars, Filmen und mehr nur noch kurze Zeit

Am 10. und 11. Oktober veranstaltet Amazon seine Prime Deal Days. Noch für kurze Zeit können Prime-Kunden von diversen Rabatten profitieren.

Unter anderem erstrecken sich die Prime Deal Days über das Heimkino-Segment, in dem man reduzierte Fernseher, Beamer und Soundbars findet. So kann man noch bis Ende des Tages etwa den LG OLED B26LA in 55 Zoll Bildschirmdiagonale für 929 Euro erwerben. Den „The Frame“ von Samsung mit üppigen 75 Zoll Diagonale findet man mit leichtem Rabatt für 2049 Euro. Im Bereich der Soundbars bietet Amazon unter anderem die Sony HT-X8500 2.1 Kanal Dolby Atmos Soundbar zum halben Preis für 199 Euro an. Mit 14 Prozent Rabatt ist daneben auch der Google Chromecast 4K für 59,99 Euro erhältlich.

Reduzierte Filme an den Amazon Prime Deal Days

Parallel dazu bietet Amazon auch im Bereich Filme und Serien zahlreiche reduzierte Artikel an. Unter anderem kann man sich 4K UHD Blu-rays mit Rabatt sichern. Mit dabei sind Filme wie „Fast & Furious 10„, „Interstellar„, „Blade Runner“ oder auch die Serie „House of the Dragon„. Einen Überblick über alle Aktionen und Angebote findet man auf der Themenseite des Versandhändlers.

Bereits zuvor berichtete DIGITAL FERNSEHEN über Rabatte der Amazon Prime Deal Days für Echo-Produkte, TV-Geräte von Philips, LG und Samsung.

