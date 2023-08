DAZN: TV-Rechte-Coup kurz vor Saisonbeginn – jetzt alle wichtigen Ligen beisammen

Anzeige

Kurz vorm Saisonstart: DAZN hat jetzt auch TV-Rechte der 3. Liga im Angebot: Fans verpassen ab sofort kein Tor und keine wichtige Szene aus Deutschlands wichtigsten Ligen mehr.

Dank des neuen Highlight-Angebots können Fans neben dem besten Live-Fußball an einem Ort, mit unter anderem der Bundesliga, Google Pixel Frauen-Bundesliga und UEFA Champions League, nun auch die wichtigsten Szenen aller großen deutschen Fußball-Wettbewerbe bei DAZN sehen:

Neue Highlight-TV-Rechte von 3. Liga für DAZN

Zum Beispiel jeden Samstag kurz nach Abpfiff die Bundesliga Highlight-Show und zusätzlich die Highlights aus der 2. Bundesliga von BILDplus, des DFB-Pokals und ab der kommenden Saison auch der 3. Liga sowie der Frauen-Bundesliga. Schon kurz nach Abpfiff sind die Highlights zu den Spielen in der DAZN-App für alle Fans abrufbar und werden auch auf den kostenlosen und frei verfügbaren Sendern DAZN FAST und DAZN FAST+ sowie den linearen Kanälen DAZN 1 und DAZN 2 gezeigt werden. Live-TV-Rechte an den unteren Ligen hält DAZN jedoch nicht, die Übertragungen aus der 3. Liga gibt es nur bei der Telekom und der ARD.

Live sind alle Spiele der 3. Liga bei MagentaSport zu sehen. Das Erste und die Dritten Programme dürfen ausgewählte Partien ebenfalls live übertragen. © Telekom / MagentaTV

Die wichtigsten deutschen Fußball-Ligen und -Wettbewerbe auf einer Plattform vereint

Ab diesem Freitag, 4. August, rollt der Ball in der 3. Liga dann auch schon wieder. Los geht es mit der Partie des Halleschen FC gegen Rot-Weiß Essen (exklusiv live bei MagentaSport). Vor der Tür steht eine Saison, in der unter anderem auch Traditionsklubs wie der 1860 München, Dynamo Dresden, Waldhof Mannheim oder Arminia Bielefeld um den Aufstieg in die 2. Liga kämpfen werden.

Mit Material von DAZN.