Die neuen Nutzungsbedingungen von Disney+ haben es in sich: Account Sharing wird verboten und beim Einsatz von Werbeblockern droht sogar die Kündigung. Inhalte per VPN streamen gehört womöglich auch bald der Vergangenheit an.

Disney+ aktualisiert seinen Nutzungsvertrag und informiert seine Kunden aktuell per Mail darüber. Die neuen Bedingungen treten in Kraft, sobald sich das Abo erneuert – sprich: monatlich oder jährlich – und dürften vielen Kunden sauer aufstoßen. Denn (illegales) Account Sharing soll unterbunden werden und wer im neuen Werbe-Abo einen Ad Blocker benutzt, kann sogar gekündigt werden.

Das steht im neuen Disney+ Nutzungsvertrag zu Account Sharing und Werbeblockern

Konkret heißt es im aktualisierten Nutzungsvertrag von Disney+ etwa: „Wenn wir ein unzulässiges Account Sharing feststellen, können wir angemessene technische Maßnahmen ergreifen, um die Nutzung des Disney+ Accounts außerhalb Ihres Haushalts zu unterbinden (sofern nicht durch Ihre Abo-Optionen erlaubt).“

Und zum Thema Werbe-Abo: „Sollten Sie einen Werbeblocker verwenden oder Maßnahmen ergriffen haben, um die Anzeige solcher Werbung zu verhindern, dürfen wir Ihr Abonnement nach entsprechender Benachrichtigung entweder aussetzen oder kündigen.“

Netflix machte bei den Maßnahmen den Anfang – mit Erfolg

Bild: freestocks on Unsplash

Die Entwicklungen kommen nicht ganz überraschend. Nachdem Disney+ mit günstigen Abo-Preisen und hochwertigen, exklusiven Produktionen an den Start gegangen war, sah es finanziell zuletzt nicht so rosig aus. Mit den Geldsorgen ist der Micky-Maus-Konzern freilich nicht allein – der Streamingmarkt ächzt nach dem Corona-Hoch allgemein.

Der erste Anbieter, der seinen Nutzern die Daumenschrauben anlegte, war Netflix: Neben einem werbefinanzierten Abo kam das Aus für das Account Sharing außerhalb des eigenen Haushalts. Und nach anfänglicher Skepsis, zeigte sich: Das Vorgehen gegen das illegale Passwort-Teilen zahlt sich für Netflix offenbar aus. Nun zieht Disney+ also – wie vermutet – nach.

Disney+: VPN-Nutzung bald nicht mehr möglich?

Auch ein weiterer Punkt der neuen Disney+ Nutzungsbedingungen macht hellhörig. In der Ankündigungsmail schreibt Disney+: „Wir bestätigen, dass dein Abo dich zum Zugriff auf Disney+ innerhalb des Gebiets berechtigt, dass wir dir jedoch nach unserem Ermessen ermöglichen können, Disney+ Inhalte außerhalb des Gebiets zu streamen. Bitte beachte, dass du möglicherweise keine Inhalte außerhalb des Gebiets streamen kannst, auch wenn Disney+ dort verfügbar ist.“

Daraus ließe sich herauslesen, dass Disney+ die Streaming-Accounts seiner Kunden an deren Heimatregion binden und die Nutzung in anderen Regionen verbieten kann. Bisher war es möglich, mittels VPN-Verbindung beispielsweise den Standort USA zu suggerieren, um dortige Inhalte abzurufen. Dieses Vorgehen wird hinfällig, wenn man auch mit einem anderen Standort nicht auf andere Inhalte zugreifen kann.