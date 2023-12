Ex-Bahn-Chef ab sofort an der Spitze des Vodafone-Aufsichtsrats

Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats von Vodafone Deutschland: Prof. Rüdiger Grube tritt zum heutigen Freitag, 1. Dezember, die Nachfolge von Frank Rövekamp an, der nach achtjähriger Tätigkeit als Vorsitzender des Vodafone-Aufsichtsrats aus diesem Gremium ausscheidet.

Rüdiger Grube bringt über 30 Jahre deutsche und internationale Top-Management Erfahrung mit zu Vodafone – ob als Vorstand bei Daimler-Chrysler oder als langjähriger CEO der Deutschen Bahn. Frank Rövekamp wiederum war seit Oktober 2015 als Vorsitzender des Aufsichtsrates von Vodafone Deutschland tätig. Zuvor wirkte der Niederländer von 2002 bis 2009 nacheinander als Marketing-Geschäftsführer von Vodafone in den Niederlanden und in Deutschland sowie als Mitglied des Executive Committee der Vodafone Group in London.

Grube-Vorgänger Rövekamp geht nach über 20 Jahren bei Vodafone

Ex-Bahn-Chef Grube und der ehemalige CEO von Vodafone Deutschland, Ametsreiter, lasen bereits 2017 Grundschülern in Hamburg vor. © Vodafone

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dankt Vodafone Deutschland Frank Rövekamp für mehr als 20 Jahre im Unternehmen – als Manager wie als Aufsichtsrat. Mit Rüdiger Grube gewinnt der Telekommunikationsanbieter einen der anerkanntesten Wirtschaftsmanager Europas als neuen Aufsichtsratschef.