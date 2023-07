Frauen-WM: Sky ergattert TV-Rechte auf den letzten Drücker – Sonderprogramm auf Sky Cinema

Anzeige

Sky ist in letzter Sekunde durch einen TV-Rechte-Deal mit ARD und ZDF auf den Zug zur Frauen-WM aufgesprungen. Live-Spiele gibt es zwar nicht, dafür aber Highlights und cineastisches Sonderprogramm.

Am Donnerstag beginnt die FIFA Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland. Auch Sky Sport wird umfassend von der neunten Auflage des Turniers berichten, wenn die deutsche Nationalmannschaft um den dritten Titel nach 2003 und 2007 kämpft.

Reporterin Lisa de Ruiter ist vor Ort und meldet sich täglich zum aktuellen Turniergeschehen. Außerdem wird Sky Sport rund um die Spiele der deutschen Auswahl zahlreiche ehemalige Spielerinnen in Live-Schalten begrüßen, unter anderem Julia Simic und Verena Schweers sowie die langjährige Juniorinnen-Nationaltrainerin Friederike „Fritzy“ Kromp.

TV-Rechte-Deal beinhaltet Zusammenfassungen von der Frauen-WM in TV und online

Auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf den Social-Media-Kanälen von Sky Sport werden zudem sämtliche DFB-Pressekonferenzen live oder zeitversetzt übertragen. Darüber hinaus werden auf digitalem Wege im Rahmen einer Sublizenz von SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, zeitnah nach Spielende Highlight-Clips der Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählter Topspiele gezeigt.

Auch im Rahmen der nachrichtlichen Berichterstattung auf Sky Sport News werden aufgrund dieser Sublizenz Spielszenen der genannten Partien zu sehen sein. Insbesondere am Mittag und am Vorabend zwischen 18 und 20 Uhr wird Deutschlands einziger Sportnachrichtensender, der exklusiv für Sky-Kunden empfangbar ist, einen Blick auf das Neueste vom Tage und die anstehenden Begegnungen werfen.

DAZN hatte in einem ähnlichen Schachzug ebenfalls Highglight-Rechte an der Frauen-WM von ARD und ZDF erworben (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Beide kostenpflichtigen Anbieter waren in der Hochphase der Diskussionen um die Übertragungen von der Frauen-WM 2023 zunächst äußerst zurückhalten bis ablehnend gewesen. Im Endeffekt sind sie aber beide nun doch zumindest in Form von Zusammenfassungen ihrer Berichterstattungspflicht in Sportfragen nachgekommen.

© DAZN Sky und DAZN sind schlussendlich durch TV-Rechte-Deals mit ARD und ZDF doch noch beide bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland dabei, wenn auch nicht live.

Die Verteilungen der ersten Live-Übertragungen von der Frauen-WM 2023 bei ARD und ZDF sind in diesem DF-Artikel vom Vortag nachzulesen.

Die Lieblingsfilme der Nationalspielerinnen auf Sky Cinema

Über das Angebot von Sky Sport hinaus widmet sich auch Sky Cinema der Weltmeisterschaft der Frauen. Unter dem Titel „Starke Frauen, starke Filme – die Lieblingsfilme unserer Fußballnationalspielerinnen“ zeigt während des Turniers vom 20. Juli bis 20. August täglich einen Lieblingsfilm der deutschen Nationalspielerinnen. Den Auftakt macht Lina Magull mit „Now You See Me“ am 20. Juli.

Während der FIFA Frauen WM entsteht zudem die neue Folge der Doku-Reihe „Female Football around the World“ mit Julia Simic, in der der Entwicklungsstand des Frauenfußballs in unterschiedlichen Ländern rund um die Welt gezeigt wird. Nach Südafrika und England in den ersten beiden Episoden wird die dritte Ausgabe den Blick auf Australien und Neuseeland richten. Auf dem skysportwomen-Instagram-Kanal können die Userinnen und User einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten werfen. Zu sehen ist die neue Folge zum Ende der FIFA Frauen WM.

Die dreiteilige Doku „Alexia – Labor Omnia Vincit“

Außerdem zeigt Sky während der FIFA Frauen WM die dreiteilige Dokumentation „Alexia – Labor Omnia Vincit“, die den steinigen Weg der spanischen Fußballerin Alexia Putellas zur zweimaligen Weltfußballerin zeigt. Alle drei Episoden am Stück werden am Freitag, 21. Juli ab 20.15 Uhr auf Sky Documentaries und am Sonntag, 23. Juli ab 17.15 Uhr auf Sky Sport Mix ausgestrahlt. Neben weiteren Ausstrahlungsterminen wird die Dokumentation auf Sky Q und WOW auch auf Abruf zur Verfügung stehen.

