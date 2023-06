IFA: Früherer Samsung-Manager neuer Chef

Anzeige

Die IFA hat einen Nachfolger für ihre Interims-Doppelspitze gefunden. Der neue Mann war bis Mitte 2022 bei Samsung für Consumer Electronic-Sparte verantwortlich.

Der neue IFA-Chef kennt sich aus im Metier: Beim koreanischen Großkonzern war Leif-Erik Lindner insgesamt 14 Jahre in führenden Positionen tätig, zuvor bereits fünf Jahre bei Sony. Zum 1. Oktober diesen Jahres tritt Lindner seine Stelle an, also knapp einen Monat nach der diesjährigen Messe, die vom 1. bis 5. September stattfindet.

Neuer IFA-Chef löst Interims-Doppelspitze ab

Bereits zum 1. Juli beginnen Leif-Erik Lindner und sein Team mit den Vorbereitungen auf die IFA 2024. Die seit Herbst 2022 installierte Doppelspitze bestehend Oliver Merlin und Jörg Arntz ist damit abgelöst. Merlin soll künftig im Bereich Transformation und Strategie weitermachen, während Artz Lindner bei der Planung und Durchführung der IFA 2023 zur Seite steht.

Nachdem zuvor ein Fortbestand am traditionellen Standort Berliner Messe nicht mehr sichert war, hatten sich die Veranstalter der IFA im November auf einen Verbleib für weitere zehn Jahre geeinigt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), beginnend ab diesem Jahr. Hierfür wurde neues Gemeinschaftsunternehmen der Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik (GFU) und des Veranstaltungsunternehmens Clarion gegründet.

Für den Beginn dieser (neuen) Ära ist in Person Leif-Erik Lindner nun auch die zentrale Figur gefunden worden.

