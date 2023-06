Loewe erweitert seine bild i OLED-TV-Reihe

Anzeige

Loewe will ab Juni 2023 seine bild i OLED-TV-Reihe um ein neues Modell mit 77 Zoll Bilddiagonale erweitern.

Der sogenannte Loewe bild i.77 dr+ soll die Produktlinie des Herstellers neben 4K OLED-Panels in 47, 55 und 65 Zoll nun auch um ein 77 Zoll Panel erweitern. Loewe nennt dabei unter anderem HLG, HDR 10 und Dolby Vision als integrierte Technologien für die Bildverarbeitung.

Mit dem Betriebssystem os7.4 und der Loewe remote Fernbedienung sollen Nutzer etwa unkompliziert Zugriff auf Apps wie Apple TV+, YouTube, Zattoo, HD+, Netflix, Prime Video, DAZN, FIFA+ oder auch Disney+ erhalten, wie man der Ankündigung des Herstellers entnehmen kann.

Verschiedene Aufstellmöglichkeiten für den Loewe OLED-TV

Daneben verspricht der Anbieter in seiner Pressemitteilung unter anderem flexible Aufstelllösungen für den OLED-Fernseher. So soll man das Gerät flach an der Wand mit dem neigbaren Loewe wall mount universal, freistehend im Raum auf dem sogenannten stand flex oder freischwebend an der Boden-Decken-Stange floor22ceiling stand montieren können. Bei den Standlösungen soll sich der Fernseher dabei je nach Bedarf drehen lassen.

Ab Juni 2023 soll man den Loewe bild i.77 dr+ inklusive des wall mount universal zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 5.999 Euro im autorisierten Fachhandel erwerben können, teilt das Unternehmen mit. Weitere Informationen zur bild i Reihe und den einzelnen Produktmerkmalen findet man direkt beim Hersteller.

