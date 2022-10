OLED und LCD-TVs: Panasonic Weihnachts-Aktion schon gestartet – Chance auf 100 Prozent Rückerstattung

Anzeige

Die diesjährige Weihnachtszeit hat bereits am 1. Oktober begonnen – zumindest, wenn es nach Panasonic geht.

Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich erhalten in diesem Zeitraum beim Kauf eines aktuellen Panasonic OLED-oder LCD-TVs beziehungsweise einer Panasonic Soundbar bis zu 500 Euro zurück. Die Auszahlung des Rückerstattungsbetrages im Rahmen dieser sogenannten Cashback Plus-Aktion erfolgt im stationären Fachhandelsgeschäft bequem unmittelbar beim Kaufprozess an der Kasse oder beim Kauf über den Online-Shop eines teilnehmenden Händlers im Warenkorb.

Panasonic bietet bis 500 Euro Cashback auf zahlreiche OLED- und LCD-TVs

Bildquelle: Panasonic

Zusätzlich erhöht Panasonic bei jeder 100. Registrierung eines im Rahmen der Aktion gekauften Fernsehers den Cashback-Anteil auf 100% – der oder die Glückliche erhält das Gerät also geschenkt. Die Cashback Plus-Aktion endet am 8. Januar 2023.

Als einer der führenden Hersteller von Unterhaltungselektronik weltweit steht Panasonic gerade im TV-Bereich für innovative und hochwertige Produkte. Das Preis-/Leistungsverhältnis wird durch die komfortable Direkt-Cashback-Aktion für mehr als drei Monate noch besser.

Interessierte finden die kompletten Teilnahmebedingungen, eine Liste der inkludierten TV- und Soundbar-Modelle sowie der teilnehmenden Händler unter www.panasonic.de/cashbackplus. Auf der Website ist auch die Registrierung für die zusätzliche Chance auf 100% Cashback möglich.

Alle teilnehmenden Aktionsmodelle:

Panasonic OLED TVs

LZW2004-Serie (siehe Titelbild)

TX-77LZW2004 = 500 Euro zurück

TX-65LZW2004 = 400 Euro zurück

TX-55LZW2004 = 300 Euro zurück

LZX1509-Serie

TX-65LZX1509 = 300 Euro zurück

TX-55LZX1509 = 250 Euro zurück

TX-48LZX1509 = 200 Euro zurück

TX-42LZX1509 = 200 Euro zurück

LZN1508-Serie

TX-65LZN1508 = 300 Euro zurück

TX-55LZN1508 = 250 Euro zurück

TX-48LZN1508 = 200 Euro zurück

TX-42LZN1508 = 200 Euro zurück

LZF1507-Serie

TX-65LZF1507 = 300 Euro zurück

TX-55LZF1507 = 250 Euro zurück

TX-48LZF1507 = 200 Euro zurück

TX-42LZF1507 = 200 Euro zurück

LZT1506-Serie

TX-65LZT1506 = 300 Euro zurück

TX-55LZT1506 = 250 Euro zurück

TX-48LZT1506 = 200 Euro zurück

TX-42LZT1506 = 200 Euro zurück

LZW1004-Serie

TX-65LZW1004 = 250 Euro zurück

TX-55LZW1004 = 200 Euro zurück

LZW984-Serie

TX-65LZW984 = 250 Euro zurück

TX-55LZW984 = 200 Euro zurück

TX-48LZW984 = 175 Euro zurück

TX-42LZW984 = 150 Euro zurück

LZW804-Serie

TX-65LZW804 = 250 Euro zurück

TX-55LZW804 = 200 Euro zurück

TX-48LZW804 = 175 Euro zurück

TX-42LZW804 = 150 Euro zurück

LCD TVs

LXX979-Serie

TX-75LXX979 = 300 Euro

TX-65LXX979 = 200 Euro

TX-55LXX979 = 150 Euro

TX-49LXX979 = 100 Euro

TX-43LXX979 = 100 Euro

LXN978-Serie

TX-75LXN978 = 300 Euro

TX-65LXN978 = 200 Euro

TX-55LXN978 = 150 Euro

TX-49LXN978 = 100 Euro

TX-43LXN978 = 100 Euro

LXF977-Serie

TX-75LXF977 = 300 Euro

TX-65LXF977 = 200 Euro

TX-55LXF977 = 150 Euro

TX-49LXF977 = 100 Euro

TX-43LXF977 = 100 Euro

LXT976-Serie

TX-75LXT976 = 300 Euro

TX-65LXT976 = 200 Euro

TX-55LXT976 = 150 Euro

TX-49LXT976 = 100 Euro

TX-43LXT976 = 100 Euro

LXW944-Serie

TX-75LXW944 = 250 Euro

TX-65LXW944 = 150 Euro

TX-55LXW944 = 100 Euro

TX-49LXW944 = 100 Euro

TX-43LXW944 = 100 Euro

LXX889-Serie

TX-75LXX889 = 250 Euro

TX-65LXX889 = 150 Euro

TX-55LXX889 = 100 Euro

TX-50LXX889 = 100 Euro

TX-43LXX889 = 50 Euro

LXN888-Serie

TX-75LXN888 = 250 Euro

TX-65LXN888 = 150 Euro

TX-55LXN888 = 100 Euro

TX-50LXN888 = 100 Euro

TX-43LXN888 = 50 Euro

LXF887-Serie

TX-75LXF887 = 250 Euro

TX-65LXF887 = 150 Euro

TX-55LXF887 = 100 Euro

TX-50LXF887 = 100 Euro

TX-43LXF887 = 50 Euro

LXT886-Serie

TX-75LXT886 = 250 Euro

TX-65LXT886 = 150 Euro

TX-55LXT886 = 100 Euro

TX-50LXT886 = 100 Euro

TX-43LXT886 = 50 Euro

LXW834-Serie

TX-75LXW834 = 200 Euro

TX-65LXW834 = 150 Euro

TX-55LXW834 = 100 Euro

TX-50LXW834 = 100 Euro

TX-43LXW834 = 50 Euro

SOUNDBAR SYSTEME

SC-HTB600EGK = 75 Euro

SC-HTB496EGK = 50 Euro

SC-HTB254EGK = 50 Euro

Quelle: Panasonic

Bildquelle: df-panasonic-OLED-TV-LZW2004-lifestyle: Panasonic