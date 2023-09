Prime richtet Blick auf Bundesliga-Rechte von Sky und DAZN

Anzeige

Jüngste Aussagen aus dem Lager Amazon Prime Video kann man durchaus als Kampfansage an DAZN, Sky und etwaige andere Konkurrenten im Kampf um die TV-Rechte an der Bundesliga deuten:

„Unser Bestreben besteht darin, Prime Video zur führenden Anlaufstelle für Sportinhalte in Deutschland zu entwickeln“, so Dr. Christoph Schneider, Country Director bei Prime Video Deutschland am Donnerstag in München im Rahmen des Events „Prime Video Presents Sport“ . Es folgten wiederum zwar etwas relativierende Worte, die aber vielmehr den Ist-Zustand beschreiben:

„Durch unser langfristiges Engagement für die UEFA Champions League, das wachsende Angebot an Original-Sportprogrammen und die Verfügbarkeit von weiteren Sportangeboten über Prime Video Channels stellen wir sicher, dass Sportfans in den kommenden Monaten und Jahren mehr Angebote als je zuvor bei Prime Video erhalten.“

Prime Video soll „führende Anlaufstelle für Sportinhalte in Deutschland“ werden

Während der Show gab neben Schneider auch Clemens von Thielmann (Business Lead, Prime Video Deutschland) ein Update zum Live-Sport Angebot, als er eine Bekräftigung des Engagements von Prime Video für den Live-Sport zum Ausdruck bingen wollte. „Nach einer erfolgreichen Saison, in der über vier Millionen Haushalte das Spiel Manchester City gegen den FC Bayern im Achtelfinale der UEFA Champions League bei Prime Video verfolgten und damit einen Zuschauerrekord für ein einzelnes Spiel brechen konnten.“ Der Erfolg am CL-Dienstag gibt Amazon Prime Video also durchaus recht, wäre dann die Bundesliga nicht auch etwas, womit sich ein ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben ließe?

„Ich würde Live-Sportrechte an der Bundesliga strategisch für Amazon nie ausschließen, aber jetzt konzentrieren wir uns auf die UEFA Champions League“, sagte Schneider noch anno 2020 gegenüber „dwdl“. In frühen Coronazeiten war man gemeinsam mit DAZN für Eurosport eingesprungen, die sich mit der DFL nicht über eine Zusammenarbeit in der Krisensituation einigen konnten – gelinde gesagt. In der Folgesaison wurden die Spiele über Amazon teilweise verscherbelt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete)

Prime Video zeigte 2020 schon einmal Bundesliga – zusammen mit Sky und DAZN

Das Studio für Amazons Bundesliga-Übertragungen wirkte ein bisschen improvisiert. Das Team machte aber dennoch einen guten Job in den wenigen Wochen am Ende der wegen des Ausbruchs von Corona unterbrochenen Saison 2019/20. Bild: Screenshot digitalfernsehen.de

Die letzte Ausschreibung der Bundesliga-Rechte ließ Amazon Prime Video dennoch an sich vorbei gehen. Diesmal könnte es aber anders aussehen. Zumindest, wenn man den eingangs erwähnten Führungsanspruch bei Sportinhalten in Deutschland gerecht werden möchte. Die nächste Gelegenheit für Amazon Prime Video in puncto Bundesliga steht auch schon vor der Tür. Bis zum Ende dieser Saison 2023/24 wird die aktuell laufende Ausschreibung der DFL wohl beendet sein.

