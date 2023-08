Bundesliga-Wochenende bei Sky: Das Programm im Überblick

Anzeige

Zum Start der neuen Bundesliga-Saison hat Sky eine Übersicht über das gesamte Programm am Wochenende geteilt.

Anzeige

Sky Sport überträgt laut eigenen Angaben auch 2023/24 alle 200 Samstagsspiele der Bundesliga live, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Konferenz. Der Samstagnachmittag verspricht dabei fünf Partien sowie das „tipico Topspiel der Woche“ in Dortmund. Schon um 9 Uhr morgens feiert bei Sky Sport News das neue Bundesliga-Frühstücksfernsehen „Guten Morgen Fans!“ seine TV-Premiere, das immer samstags und sonntags von 9 bis 10 Uhr und dann wieder ab 11 Uhr auf die Spiele einstimmen soll.

Ab 14 Uhr begrüßen Didi Hamann und Michael Leopold das Publikum am Samstag zur neuen Saison, wie der Anbieter ausführt. Auf dem Programm stehen die Partien Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig, VfB Stuttgart gegen VfL Bochum, FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim gegen den SC Feiburg sowie der VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Heidenheim.

Ab 17.30 Uhr bgrüßen Julia Simic, Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss das Publikum in Dortmund, kündigte Sky an. Dort eröffnet der BVB die neue Spielzeit gegen den 1. FC Köln. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD will der Pay-TV-Anbieter die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 übertragen.

Das Bundesliga-Wochenende bei Sky

Samstag:

9.00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

12.30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14.00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15.15 Uhr: VfB Stuttgart – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 3

15.15 Uhr: FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4

15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 5

15.15 Uhr: VfL Wolfsburg – 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 6

17.30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17.30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ Borussia Dortmund – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20.00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Hamburger SV – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21.15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

9.00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News

13.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16.30 – 20.15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

16.45 – 17.15 Uhr: „100% Fußball“ auf Sky Sport Bundesliga

17.30 – 18.00 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Union Berlin – 1. FSV Mainz 05

18.00 – 19.30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga

19.30 – 20.00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Eintracht Frankfurt – SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga

23.00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

18.30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

Quelle: Sky Deutschland

