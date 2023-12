RTL Nederland wird verkauft: Das ist über den Deal bekannt

Nach den geplatzten Fusionsplänen will die RTL Group nun ihr niederländisches Geschäft für einen Milliardenbetrag verkaufen.

Zuletzt wollten RTL Nederland und John de Mols Medienunternehmen Talpa Network zu einem größeren Unternehmen fusionieren, doch daraus wurde nichts, wie DIGITAL FERNSEHEN Anfang des Jahres berichtete. Die niederländische Wettbewerbsbehörde ACM hatte nämlich den Zusammenschluss nicht genehmigt.

Am Freitag wurde nun bekannt, dass die RTL Group ihr Geschäft RTL Nederland zu einem Preis von über einer Milliarde an den Konzern DPG Media verkaufen will. DPG Media ist aktiv in den Niederlanden, Belgien und Dänemark, wie man einer aktuellen Pressemitteilung entnehmen kann. Bis Mitte 2024 soll die Transaktion über einen Verkaufspreis von 1,1 Milliarden Euro abgeschlossen werden. Die Marke „RTL“ soll dabei von DPG Media bis mindestens Dezember 2034 genutzt werden.

RTL Nederland und DPG Media kooperieren

Teil des Verkaufsprozesses soll ebenso eine strategische Partnerschaft in den Bereichen Werbung, Vermarktung und Content sein, wie es in der Ankündigung heißt. Die Service Vereinbarung für RTL Nederland in den Bereichen Streaming-Technologie (via Bedrock) und Rundfunkbetrieb (via BCE) sowie der internationalen Vermarktung (via RTL AdAlliance) soll für mindestens drei Jahre verlängert werden. Daneben soll der niederländische RTL-Ableger weiterhin auf die Werbemöglichkeiten von Smartclip setzen. Außerdem erhalten die RTL-Ableger in Deutschland, Frankreich und Ungarn First-Look-Rechte für neu produzierte niederländische Inhalte.

Quelle: RTL