Sky: A+E Sender History Channel und CI bleiben unterschiedlich verbreitet

History Channel und Crime + Investigation: Die TV-Sender von A+E Networks Germany werden auch in Zukunft über Sky empfangbar sein. Es werden aber auch weiterhin Unterschiede gemacht.

A+E Networks Germany und Sky Deutschland haben einen neuen mehrjährigen Vertrag geschlossen, der die Verbreitung der Factual-Entertainment-Sender The History Channel und Crime + Investigation (CI) über Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst. Mit der Vereinbarung setzen A+E Networks Germany und Sky ihre bereits seit 2009 bestehende erfolgreiche Partnerschaft fort.

Bildquelle: A+E Networks Germany

Bereits im Frühjahr dieses Jahres hatte Sky die Kabel-Verbreitung ausgebaut. Seitdem ist der History Channel für alle Kunden im Sky-Entertainment-Paket über Sky Q via Satellit sowie Kabel und Crime + Investigation im selben Paket via Satellit zu empfangen. Hinzu kommt die Verbreitung über Wow (in Österreich: Sky X), wo beide Sender jederzeit linear gestreamt werden können.

History Channel bleibt Sky-Sat- und Kabel-Sender, CI weiterhin via Satellit

Eine Vielzahl der Programmhighlights der A+E Sender steht darüber hinaus auf Abruf bei Sky Q und Wow zur Verfügung. In der Schweiz sind The History Channel und Crime + Investigation derweil mit dem Entertainment Pass von Sky Show empfangbar.

Parallel zur Verbreitung sichert ein weiterer Vertrag die Werbevermarktung der beiden Sender durch das Sky-Deutschland-Tochterunternehmen Sky Media.