Sky-Kabelkunden bekommen neuen Sender

In dem DIGITAL FERNSEHEN-Interview mit Sky-Entertainment-Chef Christian Asanger gab es weniger erfreuliche Neuigkeiten, aber auch ein neuer Sender für die Kabel-Kundschaft wurde bekanntgegeben.

In absehbarer Zeit kann diese sich auf einen neuen Doku-Kanal freuen. „Am 8. März kommt mit The History Channel ein neuer Sender auch für Kabel-Kunden hinzu – bislang war der Dokusender ausschließlich für Satelliten- und IPTV-Kunden empfangbar.„, so Asanger gegenüber DF.

Sky Kabel: Neuer Sender startet am 8. März

Bereits bei der Verkündung der Verlängerung der Kooperation zwischen A+E Networks, die hierzulande den History Channel betreibt, und Sky im Jahr 2020, war davon die Rede. 2023 werden nun endlich Tatsachen geschaffen, und auch das Vodafone-Kabelnetz als Verbreitungsweg erschlossen.

History Channel kommt ins (Sky-)Kabel

History ist ein von The History Channel (Germany) GmbH & Co. KG betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Dokutaiment mit Geschichtsbezug. Dies sollte man immer im Hinterkopf behalten um eventuellen Enttäuschungen vom Programm vorzubeugen. Man bekommt keine amerikanische Version von Spiegel Geschichte. Lesen Sie bei Interesse mehr in der DF-Sendervorstellung zum History Channel.

Nicht für Kabelkunden: Neuerdings gibt es auch ein History-Channel-Programmfenster beim MagentaTV-Sender #dabeiTV.

