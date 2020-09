Sky und Sport1 verlängern 2.Liga-Kooperation: Schon ab heute geht’s weiter

Anzeige

Sky gibt auch in der heute startenden Saison seine Zusammenfassungen aus der 2. Liga an Sport 1 weiter. Los geht es direkt diesen Freitagabend unter anderem mit dem Spiel des Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf.

Die Höhepunkte der Zweitliga-Spiele an Frei- und Sonntagen sind weiterhin neben der Sky-hausinternen Ausstrahlung bei Sky Sport News parallel auch bei Sport1 im Free-TV zu sehen. Erstmalig geschieht dies bereits heute Abend um 22.30 Uhr. Dann werden Zusammenfassungen der Spiele Regensburg – Nürnberg und des Eröffnungskrachers HSV – Fortuna Düsseldorf gezeigt. Neben der Übernahme des Signals der Sendung „Sky Sport News – Highlights der 2. Liga“ ist es Sport1 im Rahmen der Kooperation auch gestattet, auch am Sonntagvormittag in „Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga“ Highlights zu zeigen.

Um 19.30 Uhr folgt sonntags dann immer die zweite Ausgabe pro Spieltag von „Sky Sport News – Highlights der 2. Liga“. An diesem ersten Spieltag gibt es dann Highlights von Heidenheim gegen Braunschweig, Fürth gegen Osnabrück und Kiel gegen Paderborn. Die Spiele vom Samstagnachmittag (Hannover – Karlsruhe, Sandhausen – Darmstadt und Würzburg -Aue) sind wie gewohnt im Rahmen der „Sportschau“ und des „Sportstudios“ in Highlightform im Free-TV zu sehen. Das Montagsspiel (Bochum – St. Pauli) läuft exklusiv live im Pay-TV bei Sky. Erster Bilder dieser Begegnungen sind bei Nitro am späteren Abend, ab 22.15 Uhr, zu sehen.

Ab der Saison 2021/22 wird Sport1 die Berichterstattung zur 2. Bundesliga noch einmal deutlich ausweiten. Ab dann feiert der Sportsender mit den neuen Samstagsabendspielen seine Rückkehr zur Live-Übertragung aus der 2. Liga. Dies wird ebenfalls parallel zur Sky-Ausstrahlung (Pay-TV) geschehen.

Dort werden auch weiterhin alle Spiele aus dem Unterhaus live zu sehen sein.