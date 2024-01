Sport1 kooperiert mit Deutscher Streaming Allianz

Sport1 und die Deutsche Streaming Allianz haben am Montag eine strategische Kooperation für neue Streaming- und Content-Lösungen angekündigt.

Die Deutsche Streaming Allianz (DSA) entwirft für verschiedene Themenfelder wie TV-Anbieter, Sport-Ligen, Verlage und Marken standardisierte Streaming-Portale, wie Sport1 in einer aktuellen Pressemitteilung erklärt. Ein Beispiel dafür sei die Umsetzung der kostenlosen TV-App sport1TV. Laut Ankündigung betreibt die DSA dabei ein modulares und Cloud-basiertes End-to-End-Streamig-Framework. Zudem soll die DSA ihren Streaming-Service im Web, auf Apple TV, Android TV, Fire TV, LG und Samsung anbieten. Daneben berät die DSA ihre Kunden in den Bereichen Distribution und B2C, wie Sport1 weiter ausführt.

Logo der Deutschen Streaming Allianz Foto: DSA

Sport1: Eigene Content-Welten für Partner

Matthias Reichert, CCO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, kommentiert: „Die Deutsche Streaming Allianz hat uns direkt mit ihrem umfassenden Konzept überzeugt, zunächst beim Aufbau der OTT-App sport1TV und nun im Rahmen unserer neuen Partnerschaft. Gemeinsam mit der DSA wollen wir unseren Partnern eigene Streaming- und Content-Lösungen in Kombination mit dem passenden medialen Push anbieten. Damit schaffen wir den perfekten Link zwischen Owned und Paid Media und bieten unseren Partnern eigene Content-Welten an. Dass wir mit der DSA einen weiteren neuen Partner in unserem NEW BIZ-Portfolio begrüßen dürften, bestärkt uns in der eingeschlagenen Strategie, den Bereich Zug um Zug weiter auszubauen und innovative, zukunftsträchtige Geschäftsmodelle nachhaltig voranzutreiben.“

Mit der Kooperation zwischen DSA und Sport1 sollen die Neugeschäftsaktivitäten in einem neu geschaffenen Profit Center (New Biz) der Sport1 Medien Gruppe weiter ausgebaut werden. Matthias Reichert führt das Center als CCO und Mitglied der Geschäftsleitung, wie man in der jüngsten Pressemitteilung des Unternehmens nachlesen kann.

Quelle: Sport1