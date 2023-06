Sport1 stellt sich neu auf – zum Verkauf?

Anzeige

Vorstand der Sport1 Medien AG benennt Führungsteam für die neu geschaffenen Bereiche: Weiterhin möglich bleibt aber auch ein Verkauf des Unternehmens.

Anzeige

Die Co-CEOs der Sport1 Medien AG, Robin Seckler und Dr. Matthias Kirschenhofer, haben die Verantwortlichen für die fünf neu geschaffenen Profit Center bekannt gegeben. Die fünf Bereiche und ihre Führungskräfte, die direkt an die beiden Co-CEOs berichten, lauten wie folgt:

Entertain: Mit dem Free-TV Sender Sport1 und den HbbTV-, OTT- & IPTV-Angeboten, geführt von Christian Madlindl als Mitglied der Geschäftsleitung,

Pay-TV: Mit den Bezahlsendern Sport1+ und eSports1, geführt von Andreas Gerhardt, der auch weiterhin den Bereich Distribution und Regulierung verantwortet, als Mitglied der Geschäftsleitung,

New Biz: für die Neugeschäftsaktivitäten der SPORT1 Medien Gruppe, Media for Equity und das Consulting-Unternehmen LEITMOTIF, geführt von Matthias Reichert als Mitglied der Geschäftsleitung und

Plazamedia: Mit dem gleichnamigen Production- und Content-Solutions-Provider, der weiterhin von Jens Friedrichs als Vorsitzendem der Geschäftsführung und von Hardy Steinweg als Mitglied der Geschäftsleitung der Plazamedia GmbH geleitet wird.

Diskussionen um Verkauf: Sport1 vor ungewisser Zukunft

Zusammen bilden die Profit Center News, Entertain und Pay-TV den Bereich Core Biz, der die etablierten TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Kanäle von Sport1 umfasst. Das Profit Center New Biz ist auf die Etablierung neuer Geschäftsfelder auf Basis der reichweitenstarken Sport1 Plattformen fokussiert. Der Bereich Plazamedia steht mit der gleichnamige GmbH für TV-Produktions- und digitale Content-Lösungen für sämtliche Medienkanäle.

Diese strukturellen und in Teilen personellen Veränderungen sind die nächsten Schritte der bereits vor einem Jahr erfolgreich begonnenen Transformation der Sport1 Medien AG im Bereich Digital. Laut Unternehmen sollen nun weitere Bereiche folgen, um die ambitionierten Ziele der Gruppe zu erreichen. Diese könnten aber auch unter einem verfolgt werden müssen: Der Mutterkonzern Highlight Communications prüft nach eigenen Angaben „strategische Möglichkeiten zur Weiterentwicklung oder Veräußerung der Sport1 Medien-Gruppe“, dies könnte freilich auch in einem Verkauf des Senders münden. Sport1 selbst äußerte sich in seiner jüngsten Mitteilung – wenig überraschend -nicht zu diesem Thema.

Bildquelle: Sport1_Medien_AG_Logo: © Sport1 Medien AG