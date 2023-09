TV-Rechte: Neuer Vertrag für Spiele der U21-Nationalmannschaft

Anzeige

Die A-Nationalmannschaft bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm und leider tat die U21 es ihr im Sommer bei der EM nach und flog ebenfalls in der Vorrunde raus, nichtsdestotrotz sind die TV-Rechte an den Junioren gerade bei Spartensendern immer noch begehrt.

So wäre die U21 vor allem für Eurosport und Sport1 sicherlich von Interesse gewesen: Das Rennen hat aber wieder ProSieben Maxx gemacht. Die TV-Rechte an der deutsche U21-Nationalmannschaft bleiben damit weiterhin beim seit 2019 gewohnten Sender (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Der Münchner TV-Sender überträgt auch in Zukunft alle Spiele der DFB-Auswahl. EM-Qualifikationsspiele wie Freundschaftsspiele.

ProSiebenSat.1 kann TV-Rechte für U21-Länderspiele verlängern

Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, und der Deutsche Fußball Bund (DFB GmbH & Co. KG) haben eine entsprechende Vereinbarung getroffen und setzen damit ihre erfolgreiche Partnerschaft fort. Die Übertragungsrechte für die Europameisterschaften liegen ebenfalls bei der Seven.One Entertainment Group. Hier wurde der Vertrag ebenfalls erst dieses Jahr verlängert.

Morgen geht’s los in der EM-Quali

Quali-Start: Zum Auftakt in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 spielt das deutsche Team am Dienstag, 12. September, in Pristina gegen Kosovo – live ab 18:30 Uhr auf ProSieben Maxx, ran.de und Joyn. Das „ran Fußball“-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Florian Hauser und Expertin Rachel Rinast berichtet von der Partie.

