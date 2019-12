Ullrich Sinner übernimmt Vertriebsleitung bei Metz

Der Traditionshersteller Metz Consumer Electronics vollzieht einen Wechsel in der Vertriebsleitung: Ullrich Sinner übernimmt den Führungsposten von Robert Trapp und tritt am 1. Februar 2020 offiziell in das Amt.

Ullrich Sinner wird dann neuer Vertriebsleiter DACH der Metz Consumer Electronics GmbH sein. Sinner verfügt über langjährige Vertriebskompetenz im Bereich der Unterhaltungselektronik und ist in der Branche kein Unbekannter. Der gelernte Industriekaufmann war unter anderem bei Humax, HD Plus und Media Broadcast tätig und fokussierte sich dort u.a. auf den vertrieblichen Aufbau neuer Geschäftsfelder. Zuletzt war es als Vertriebsleiter für Miji, Premiumhersteller für Kochfelder, tätig.

Robert Trapp verabschiedet sich nach 15 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand. Er leitete in seiner Zeit bei Metz den strategischen und operativen Vertrieb in der Region DACH und hat maßgeblich dazu beigetragen, Metz als strategisch wichtigen Partner des kooperierten Fachhandels zu positionieren. Trapp verantwortete zuletzt die vertriebsseitige Implementierung der Zwei-Marken-Strategie mit Metz Classic und Metz Blue.

Als neuer Vertriebsleiter soll Sinner die langfristige und partnerschaftliche Beziehung zum kooperierten Fachhandel weiter ausbauen und die fachhandelsorientierte Wachstumsstrategie beider Marken Metz Classic und Metz Blue weiter forcieren. Sinner berichtet direkt an Dr. Norbert Kotzbauer, CEO der Metz Consumer Electronics GmbH.