Vodafone gewinnt Kunden – Telekom und Telefónica aber deutlich vorn

Vodafone hat sich nach einer Durststrecke offenbar gefangen und gewinnt neue Kunden hinzu. Telekom und Telefónica hängen ihre Konkurrenz jedoch deutlich ab.

Nach einer Durststrecke samt Stellenabbau kommt der Telekommunikationsanbieter Vodafone allmählich wieder in Tritt. Der Service-Umsatz im Sommerquartal sei in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,1 Prozent auf rund 2,9 Milliarden Euro gestiegen. Das teilte die Tochterfirma des britischen Konzerns am Dienstag in Düsseldorf mit. Zuvor hatte die Firma fünf Quartale nacheinander Umsatz-Rückgänge verbucht, im Frühjahrsquartal 2023 waren es minus 1,3 Prozent und im Quartal davor sogar minus 2,8 Prozent gewesen – das war der Tiefpunkt.

Das operative Ergebnis (Ebitda AL, bereinigtes operatives Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingaufwand) betrug im erstem Halbjahr des bis Ende März laufenden Vodafone-Geschäftsjahres 2023/24 rund 2,5 Milliarden Euro, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein leichtes Minus war. Ein Quartalswert für das operative Ergebnis in Deutschland wurde nicht publiziert. Die Firma, die sowohl Festnetz- als auch Mobilfunk-Verträge anbietet, begründete das Minus vor allem mit höheren Energiekosten.

Vodafone-Konkurrenten Telekom und Telefónica wachsen noch stärker

© Vodafone

Angesichts der starken Konkurrenz bleibt Vodafone unter Druck. So wuchs die Anzahl der Mobilfunk-Vertragskunden im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 um 69.000 und damit stärker als im ersten Quartal (24.000). Die Konkurrenz schneidet allerdings deutlich besser ab: Die Deutsche Telekom hatte unlängst um rund 420.000 Mobilfunk-Vertragskunden zugelegt und Telefónica (O2) um rund 400.000.

Vodafone-Deutschlandchef Philippe Rogge wertete die Entwicklung seiner Firma positiv. „Die Zahlen zeigen: Der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist der richtige.“ Die Anstrengungen vergangener Monate machten sich bemerkbar, sagte der Manager und begründete den Aufwind mit einem besseren Netz und mehr Leistung für Kunden. Vodafone hat in Deutschland gut 15.000 Beschäftigte, davon etwa ein Drittel in Düsseldorf.