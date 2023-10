XGIMI reduziert heute Projektoren im Online-Shop und bei Amazon

Anzeige

XGIMI gewährt anlässlich der Amazon Prime Deal Days nur noch für kurze Zeit Rabatte auf verschiedene Projektoren.

Die Rabatte von XGIMI sind am 10. und 11. Oktober verfügbar. In diesem Zeitraum sollen Kunden unter anderem den tragbaren Projektor Halo+ mit neun Prozent Rabatt für 679 Euro kaufen können, teilte der Anbieter für Projektoren und Laser-TVs in einer Pressemitteilung mit. Der Heimprojektor Horizon soll indes während der Amazon Prime Deal Days insgesamt 829 Euro kosten. XGIMI gewährt dabei 25 Prozent Rabatt. Der Konzern spricht im Rahmen des „Prime Early Access Sale“ von Amazon von Sonderrabatten von bis zu 33 Prozent – sowohl im XGIMI-Shop als auch auf Amazon.

XGIMI-Angebote anlässlich der Amazon Prime Deal Days

Produkt Unverbindliche Preisempfehlung Rabatt* in Prozent Preise Prime Day (10.-11. Oktober 2023) Mogo 2 €399 -25% €299 Elfin €649 -23% €499 Mogo 2 Pro €599 -15% €509 Halo+ €749 -9% €679 HORIZON €1.099 -25% €829 HORIZON Pro €1.899 -33% €1.275 AURA €2.799 -29% €1.999

Quelle: XGIMI

