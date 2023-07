Aqipa bringt Retro-Kassettenspieler auf den Markt

Anzeige

Das österreichische Unternehmen Aqipa kooperiert mit We Are Rewind und vertreibt inmitten des allgemeinen Retro-Hypes einen modernen Kassettenspieler.

We Are Rewind (Unternehmenssitz in Paris) will die Freude am analogen Hören neu entfachen, kann man der Pressemitteilung entnehmen. Der neue Kassettenspieler kommt dabei mit Aluminiumgehäuse auf den Markt. Wie man es von alten Kassettenspielern kennt, bietet auch der moderne Player Vor- und Rückspultasten, einen Kopfhörerausgang, Lautstärkeregler und einen Audioeingang, beschreibt der Anbieter.

Foto: Aqipa

Aqipa verspricht Komfortfunktionen für das Produkt

Zudem sollen die Geräte über zusätzliche zeitgemäße Komfortfunktionen verfügen, heißt es in der Ankündigung. So soll ein wiederaufladbarer Akku eine Wiedergabezeit von bis zu 12 Stunden am Stück ermöglichen und gleichzeitig die Umwelt schonen, betont das Unternehmen. Außerdem kommen die Kassettenspieler mit Bluetooth 5.1 daher und können so auch mit kabellosen Kopfhörern benutzt werden. Für alle, die sich selbst ein Mixtape erstellen wollen, will We Are Rewind seinen Kunden auch leere Kassetten zum Bespielen anbieten.

Wie Aqipa mitteilt, können interessierte Händler das Produkt direkt über den Konzern sowie den Vertriebspartner Thali in der Schweiz bestellen. Verbraucher sollen die Kassettenspieler über die Website des Herstellers für jeweils 149 Euro beziehungsweise 147 CHF erwerben können.

Quelle: Aqipa