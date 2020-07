Sony bringt kabellosen Lautsprecher für Fernseher

Anzeige

Sony führt seinen praktischen kabellosen TV-Lautsprecher SRS-LSR200 ein. Das neue Modell ist seit diesem Monat in Deutschland erhältlich.

Mit dem SRS-LSR200 lässt sich der Ton des Fernsehers bis in eine Entfernung von rund 30 Metern an jeden Ort in Haus oder Garten mitnehmen. Das Gerät ist robust und portabel. Hierfür besitzt der Lautsprecher auch einen praktischen Griff. Der SRS-LSR200 ist mit den großen TV-Marken kompatibel sowie mit einer integrierten Fernbedienung ausgestattet, über die Kanäle und Eingänge gewechselt werden können. Und nicht zuletzt ist er auch spritzwassergeschützt (Standard: IPX2). Wer beim Kochen seine Lieblingssendung verfolgen möchte, braucht also keine Angst zu haben, dass der Lautsprecher durch Tropfwasser oder Spritzer beschädigt werden könnte. Das Gerät besitzt drei Lautsprechereinheiten, die per Voice Zoom-Technologie beispielsweise die Tonfrequenzen gesprochener Dialoge optimieren können. Weitere Kern-Merkmale des SRS-LSR200:

Lautsprecheranordnung

Voice-Lautsprecher zur klaren Wiedergabe von Stimmen

Der SRS-LSR200 ist mit einem speziellen Center-Voice-Lautsprecher ausgestattet. Dieser zusätzliche Lautsprecher gibt hauptsächlich die Tonfrequenzen von Stimmen aus und unterdrückt Einflüsse vom linken und rechten Lautsprecher. Dies minimiert Verzerrungen und macht Stimmen klar und deutlich hörbar.

Anschlüsse des SRS-LSR200

„Voice Zoom“-Funktion optimiert die Stimmwiedergabe zusätzlich

Die „Voice Zoom“-Funktion des SRS-LSR200 erkennt und betont darüber hinaus die Komponenten der menschlichen Stimme. Neben dem normalen Stereo-Wiedergabemodus stehen zwei weitere Modi zur Auswahl: „Voice Zoom 1“ rückt Stimmen in den Vordergrund, während „Voice Zoom 2“ hohe Frequenzen hervorhebt. Die Modi können leicht per Tastendruck gewechselt werden.

Passivradiatoren für eine realistische Wiedergabe der tieferen Stimmbereiche

Die tieferen Stimmbereiche werden über die linken und rechten Lautsprecher sowie Passivradiatoren ausgegeben, sodass die Stimmen möglichst natürlich und realistisch klingen.

Bedienoberfläche

Leichtes Aufladen

Zum bequemen Aufladen wird der Lautsprecher einfach auf der Ladestation platziert. Mit einer 3-stündigen Akkuladung kann er nach Angaben des herstellers rund 13 Stunden im Dauerbetrieb genutzt werden.

Stabile kabellose Verbindung

Die Sender- und Lautsprechereinheiten sind über kabellose One-to-One-Verbindungen mit 2,4 GHz angeschlossen. Dies gewährleistet eine Übertragung mit geringer Verzögerung und hoher Störsicherheit. Die Benutzer können den Ton gleichzeitig über ihren Fernseher und den Lautsprecher wahrnehmen, für ein ganz natürliches Hörerlebnis.