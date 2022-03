„Die drei ???“ gibt es jetzt auch als Dolby Atmos-Hörspiel

Anzeige

„Die drei ???“ in Dolby Atmos: Im März erscheinen drei neue Hörspiele der drei Detektive in mehrdimensionalen Audio-Fassungen.

Die neuen Folgen der Hörspiele nennen sich „Die drei ??? Das Grab der Inka-Mumie“, „Die drei ??? und das versunkene Schiff“ und „Die drei ??? und der dreiäugige Totenkopf“. Das erste Hörspiel rund um die Inka-Mumie ist ab dem heutigen 4. März verfügbar. Die weiteren erscheinen am 11. und am 18. März. Hören kann man die Folgen dabei in den 3D Audio-Formaten der Streamingdienste Apple Music und Amazon Music Unlimited und in einer Kopfhörer-Version beim Label EUROPA (Sony Music Entertainment).

„Die drei ???“ in Dolby Atmos, mit 360 Reality Audio und Kopfhörer-Version

Apple Music arbeitet bei den Hörspielen mit Dolby Atmos Ton, während Amazon Music Unlimited auf 360 Reality Audio setzt. Gemeinsam mit der besonderen Kopfhärer-Version, die über alle gängigen Streamingdienste ausgeliefert werden soll, will man ein besonderes Klangerlebnis bieten. Das Hamburger Primetime Studio hat für das EUROPA-Label die Fassungen auf die Vorteile des jeweiligen Formates hin neu gemischt. Jetzt verspricht man den Hörerinnen und Hörern ein „Mittendrin statt nur dabei“-Erlebnis, wie der Ankündigung zu entnehmen ist.

Im Oktober 2020 erschienen die ersten beiden Kopfhörer-Hörspiele des Labels – gekoppelt mit einer Online-Umfrage an die Hörspiel-Community. „Das Ergebnis war durchweg positiv. Die Fans waren begeistert und wollten mehr 3D Audio Hörspiele“ so Arndt Seelig, Vice President Family & Home Entertainment (EUROPA / Sony Music Entertainment). Er ergänzt: „Mehrdimensionales Audio liegt im Trend: Auf den Streamingplattformen sind bereits Tausende Musiktitel verfügbar, die dem wachsenden Markt der Truly-Wireless-Kopfhörer Rechnung tragen. Mit unseren Hörspielen bieten wir diesen Raumklang nun auch für die Soundbar zu Hause oder ‚to go‘ an.“

