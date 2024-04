Pyur kündigt 4K-Settop-Soundbox mit Dolby Atmos an

Pyur bringt eine neue Settop-TV-Soundbox auf den deutschen Markt, die sowohl 4K-fähig sein soll als auch Dolby Atmos bietet.

Pyur will seine neue 4K-Settop-Soundbox zusammen mit der neuen TV-und Streaming-Plattform Pyur TV HD noch in diesem Jahr deutschlandweit auf den Markt bringen. Schon seit November 2023 bewirbt Tele Columbus das sogenannte Pyur TV HD als eine neue hybride TV-Lösung, die als „die perfekte Symbiose von TV- und On-Demand-Angeboten“ vermarktet wird. Mehr Details dazu gibt es auch bei DIGITAL FERNSEHEN. Optional kann Pyur TV HD künftig mit der neuen TV-Soundbox zusammen erworben werden.

Dolby Atmos im Gepäck

Der Akkustik-Teil der von Sagemcom produzierten Settop-Soundbox wurde durch die dänischen Akustik-Ingenieure von Bang & Olufsen entwickelt. Dazu kommt die Dolby-Atmos-Technologie, die die Darstellung einer praktisch unbegrenzten Anzahl einzelner Tonspuren ermöglicht. Im Datenstrom lassen sich zusätzlich vektorbasierte Metadaten für bewegte Objekte einbinden, deren Koordinaten dann vom Receiver relativ zur jeweiligen eingemessenen Lautsprecheraufstellung berechnet werden. So wird beim Hören der Eindruck erzeugt, als sitze man mitten im Geschehen.

Bild: Tele Columbus – Die Plattform Pyur TV HD soll Kabelfernsehen und Streaming miteinander kombinieren

Pyur-TV-Soundbox soll in der zweiten Jahreshälfte erscheinen

Auf eine Anfrage von DIGITAL FERNSEHEN sendete Pyur genauere technische Details zur neuen TV-Soundbox sowie erste Veröffentlichungspläne. Die 4K-fähige Pyur-TV-HD-Soundbox enthält demnach einen vierfachen DVB-C-Tuner, Gigabit-LAN sowie WiFi 6 (802.11 ax). Ein integriertes Mikrofon und ein Geräuschunterdrückungssystem soll eine präzise Spracherkennung zur Fernsteuerung ermöglichen. Auch der Sprachassistent von Google ist dabei. Auf der AngaCom-Messe, die vom 14. bis 16. Mai in Köln stattfindet, will Tele Columbus dann die neue Pyur-TV-Soundbox im Rahmen einer Deutschlandpremiere erstmalig vorstellen (Halle 7, Stand A19). Der offizielle Produktlaunch erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.

„Mit unserer PŸUR TV-Soundbox setzen wir auf dem deutschen Markt neue Maßstäbe, wenn es um die Kombination aus bester Fernsehunterhaltung und kinoreifem Sound geht“, sagt Lars Lanske, Projektleiter für PŸUR TV. „Durch die entwickelte Audiolösung von Bang & Olufsen und der Integration von Dolby Atmos bieten wir unseren Kunden eine lohnenswerte Ergänzung für einen ganz besonderen TV-Spaß mit Kinoatmosphäre.“