Amazon stattet Alexa mit Kommandos zur Europameisterschaft aus

Anzeige

Pünktlich zur Europameisterschaft im Herrenfußball verschafft Amazon dem Sprachassistenten Alexa neue Sprachbefehle, inklusive eines Tagesquiz.

Heute beginnt die UEFA EURO 2020 (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) und auch Amazon möchte das nutzen. Mit neuen Sprachkommandos für Alexa und einem auf die Europameisterschaft bezogenen täglichen Quiz will der Konzern nach eigenen Angaben bereit sein, „die Fans auf dem Weg ins Finale mit vielen neuen und unterhaltsamen Funktionen zu begleiten“. Per Fire TV lassen sich die Spiele über MagentaTV, im Ersten und dem ZDF und über waipu.tv inklusive exklusiver Berichte ansehen.

Zu den beworbenen neuen Sprachbefehlen gehört eine Erinnerungsfunktion, um keines der Spiele zu verpassen, und eine Funktion, um sich über Spielstände zu informieren. Auch der Spielplan ist per Sprachbefehl einsehbar und die Nachfrage nach dem aktuellen Verein eines Spielers soll Alexa ebenso beantworten können. Ab heute, dem Tag des Eröffnungsspiels der Europameisterschaft zwischen der Türkei und Italien, bietet der Sprachassistent auch Zugang zu einem EM-Quiz, das täglich das eigene allgemeine Fußballwissen abfragt. Zuletzt wird auch ein „Alexa, welcher Fußballer bin ich?“ in Bezug auf den Kader der deutschen Nationalmannschaft per „Persönlichkeitstest“ beantwortet.