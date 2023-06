Interaktives Fernsehen: LG präsentiert neue Smart Cam

Anzeige

LG bringt eine neue Smart Cam mit Full-HD auf den Markt, die für Fitnessübungen, Videogespräche und mehr genutzt werden kann.

Wie der Konzern ankündigt, kann man die Smart Cam mit Full-HD, integriertem Doppelmikrofon und Multi-View-Funktion nahtlos mit den webOS-basierten Smart-TVs von LG kombinieren. Damit soll man die Benutzerinteraktion mit einer Vielzahl von Premium-Apps und -Diensten erweitern können, wirbt LG. Über RemoteMeeting sollen sich so etwa Nutzer mit Kollegen, Kunden, Familie oder Freunden in Videokonferenzen verbinden können, sowohl auf dem LG-Fernseher als auch auf Laptop und PC.

LG Smart Cam für Fitness-Apps und Unterhaltungsprogramm

Wer nach Fitness- und Wellness-Apps Ausschau hält, soll laut LG etwa bei Exercite fündig werden. Dabei verfolgt die Smart Cam mittels KI-Algorithmen die Bewegungen der Nutzer und gibt in Echtzeit Feedback zur Trainingstechnik. Daneben soll auch Flexlt kameragestützte Live-Sitzungen mit Fitness- und Wellness-Profis ermöglichen und die Vorteile der TV-Integration nutzen, wie man der Produktankündigung von LG entnehmen kann.

Weiterhin verweist LG auf neue Unterhaltungsoptionen, etwa mit der Selfie-App Fun Mirror und der Tanz-Tutorial-App 1M HomeDance. Eine integrierte Abdeckung soll die LG Smart Cam blockieren, wenn diese nicht benutzt wird, und so den Benutzer vor Hackerangriffen und Sicherheitsverletzungen schützen, erklärt der Anbieter. Die Kamera wird mit magnetischen Anschlüssen auf den Smart-TVs ab der 2022er-Generation befestigt. Aktuell ist die Smart Cam in den Online-Shops des Konzerns in den USA und Korea erhältlich. Weitere Märkte sollen folgen.

Quelle: LG Electronics