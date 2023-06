Leica Cine 1: Cinema TV verspricht Heimkino in Premium-Qualität

Anzeige

Der traditionsreiche Kamerahersteller Leica strebt nun mit dem neuen Projektor Leica Cine 1 mit Dolby Atmos und moderner Lasertechnologie auf den Heimkinomarkt.

Der Leica Cine 1, Leicas erster Cinema TV, soll mit einem Zusammenspiel aus State of the Art Laser-Technologie, hoher Ingenierskunst, langjähriger Optik-Expertise und Dolby Atmos Surround-Sound und Dolby Vision für Kino-Atmosphäre im Wohnzimmer sorgen, kündigte der Hersteller Anfang Juni an. Seit dem 7. Juni ist der Leica Cine 1 in einer 100 oder 120 Zoll Bildgröße in ausgewählten Leica Stores sowie im selektiven TV/ Hifi- und Heimkino-Fachhandel in Europa verfügbar.

Nur in Europa (ohne UK) wird der Cinema TV laut Unternehmen zusätzlich auch in einer 80 Zoll Bildgröße angeboten. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt der Hersteller dabei stolze Beträge von 6.995 Euro für das 80-Zoll-Modell, 8.495 Euro für das 100 Zoll-Modell und 8.995 Euro für 120 Zoll.

Leica verspricht Premium-Bildqualität

Bei den Produktmerkmalen verspricht der Konzern unter anderem eine innovative Dreifach-RGB-Lasertechnologie für besonders helles Bild und „eine atemberaubende Farbwiedergabe bei einer Lebensdauer von über 250.000 Stunden“. Eine eigene Bildverarbeitung des Unternehmens soll zudem das Bild mit speziellen Algorithmen optimieren.

Damit soll das Gerät eine natürliche Farbwiedergabe, detailreiche Farbabstufungen und hervorragende Kontrastübertragungen bei der Projektion erzielen zu können, wie man der Ankündigung entnehmen kann.

Ein Smart-TV-Ersatz

Daneben soll der Leica Cine 1 alle klassischen Funktionen von Smart-TVs beinhalten, darunter integrierten Triple-Tuner, Apple AirPlay oder Zugriff auf die bekannten Streaming-Plattformen. Ein integrierter Filmmaker Mode soll ermöglichen, Filme in der ungefilterten Originalfassung wiederzugeben, verspricht der Hersteller.

Zudem will der Cine 1 laut Unternehmensangaben mit einem geringeren Energieverbrauch als ein OLED-TV in vergleichbarer Größe punkten. Weitere Informationen und Empfehlungen zum Gerät findet man auf der Website des Herstellers.

