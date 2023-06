HDM 1 S: Neuer Polytron-Modulator wandelt HDMI- in DVB-S-Signal

Anzeige

Mit dieser Neuentwicklung lassen sich individuelle Inhalte in Multischalter-Anlagen einspeisen: Der Polytron-Modulator HDM 1 S wandelt ein HDMI-Signal in ein DVB-S-Signal.

Bei gemeinschaftlich genutzten Verteilnetzen besteht immer mehr der Bedarf, eigene individuelle Inhalte, wie beispielsweise selbst generierte Informationskanäle, Bilder von Überwachungskameras oder Produkt- und Präsentationsvideos, einzuspeisen. Für diese Anwendungen stellt der Polytron Modulator HDM 1 S ein DVB-S-Signal zur Einspeisung in Verteilnetze mit Multischaltern bereit. In bestehende oder neu zu erstellende Empfangsanlagen von Hotels, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Wartebereichen, Sportbars, Events oder weiteren ähnlichen Anwendungen lassen sich so problemlos und einfach eigene Inhalte ergänzen.

HDMI/DVB-S-Moldulator integriert eigene Inhalte problemlos in Verteilnetze

Der HDM 1 S setzt ein Videosignal ohne Verluste von Inhalt und Qualität um. Er ist flexibel einsetzbar und kann HDMI-Signale, beispielsweise von Satelliten-Receivern, Computern, Kameras oder Multimedia-Playern, verarbeiten. Auch Full HD-Signale bleiben dabei ohne Qualitätsverlust vollständig erhalten. Die Ausgangs-Signale können von handelsüblichen DVB-S-Receivern oder TV-Geräten mit integriertem Sat-Digital-Tuner empfangen werden. Der Modulator verfügt über eine übersichtliche Bedieneinheit mit LC-Display zur Einstellung aller erforderlichen Parameter. Er ist auch für große Verteilsysteme geeignet.

Polytron Modulator HDM 1 S kommt mit Einspeiseweiche

Dem Modulator HDM 1 S liegt die Polytron Einspeiseweiche EWS 001 bei, die vier Sat-Transponder einer beliebigen Sat-Polarisation im Bereich von 950-1.110 MHz sperrt. Damit können der ausgewählten Sat-Polarisation die Sat-Signale von bis zu vier HDM 1 S zugefügt und im Sat-Verteilnetz (Multischalter) genutzt werden.

Quelle: Polytron | Red.: bey

Bildquelle: df-polytron-hdm-1-s: Polytron